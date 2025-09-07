Κριστιάνο Ρονάλντο και «φρένο» στα ρεκόρ δεν… κολλάνε! Αυτήν τη φορά, ο Πορτογάλος πλησιάζει απειλητικά την πρωτιά ενός πρώην παίκτη των Άρη και ΠΑΣ Γιάννινα!

Όπου «ρεκόρ», δίπλα και το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου μοιάζει να έχει αποδεχθεί πως ο 40χρονος Πορτογάλος θρύλος έχει βαλθεί να «σπάσει» κάθε πιθανό ρεκόρ που έχει απομείνει.

Γνωρίζατε, όμως, πως σε ένα από αυτά, η «πρωτιά» ανήκει σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη και του ΠΑΣ Γιάννινα;

Το βράδυ του Σαββάτου (06/09), στο… πάρτι της Πορτογαλίας επί της Αρμενίας με 5-0, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 942 γκολ.

Cristiano Ronaldo!!!

What a rocket, his second for Portugal against Armenia.

At 40+ yet he doesn't change. pic.twitter.com/MVKzs4fLHp — AIDS of Jos (@SirSuccesss) September 6, 2025

Το συγκεκριμένο ματς ήταν στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και ο CR7 σκόραρε δύο φορές.

Έτσι, «έφτασε» τα 140 γκολ με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας και ισχυροποίησε κι άλλο, την εδώ και καιρό πρωτιά που διατηρεί, ως all time σκόρερ στην ιστορία των Ιβήρων.

Παράλληλα, όμως, έφτασε τα 38 γκολ σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόλις ένα λιγότερο από τον γνωστό στα ελληνικά γήπεδα, Κάρλος Ρουίζ!

Most World Cup Qualifiers Goals

3⃣9⃣⚽️ 🇬🇹 Carlos Ruiz

3⃣8⃣⚽️ 🇵🇹 Cristiano Ronaldo 🆕

3⃣6⃣⚽️ 🇮🇷 Ali Daei

3⃣6⃣⚽️ 🇦🇷 Lionel Messi pic.twitter.com/Em4CxAiuOB — Twitugal (@Twitugal) September 6, 2025

Ίσως λίγοι να τον θυμούνται με τη φανέλα του Άρη (2010/11) κι ακόμα λιγότεροι με εκείνη του ΠΑΣ Γιάννινα, για ένα εξάμηνο στις αρχές του 2001.

Ο Κάρλος Ρουίζ για τη χώρα του, όμως, τη Γουατεμάλα, είναι ένα μεγάλο «κεφάλαιο».

Παρότι αποσύρθηκε το 2016 παραμένει πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής της ομάδας και ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ.

Μάλιστα, ήταν μέλος της ομάδας του Άρη που σε όμιλο με Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβερκούζεν και Ρόζενμποργκ στο Europa League, κατάφερε και προκρίθηκε, ενώ έπειτα αποκλείστηκε στους «32» από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Είχε σκοράρει επίσης, δύο φορές στα Play Offs της εν λόγω διοργάνωσης, απέναντι στην Αούστρια Βιέννης, και μία στη φάση των ομίλων, απέναντι στη Ρόζενμποργκ.