Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν αποτελεί και επισήμως παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, αφήνοντας πίσω μία κορυφαία επίδοση στην ιστορία του συλλόγου.

Η έλευση του Ομέρ Γιουρτσεβέν το προπερασμένο καλοκαίρι ως ιδανικό συμπλήρωμα του Λεσόρ στην πράσινη ρακέτα, αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό θα έλεγε κανείς. Μία κίνηση αναβάθμισης στη θέση του συμπαθέστατου Όλεκ Μπαλτσερόφσκι ουσιαστικά.

Πριν καν ωστόσο η περασμένη σεζόν μπει στα κρίσιμά της, το σημείο αναφοράς της «πράσινης» λειτουργίας εντός του ζωγραφιστού, Ματίας Λεσόρ τραυματίστηκε σοβαρά και ο Τούρκος σέντερ κλήθηκε να βγει μπροστά. Την ευκαιρία βέβαια δεν την έπιασε από τα μαλλιά.

Κυρίως λόγω της αμυντικής του συμπεριφοράς και ανισορροπίας και παρά τα δεδομένα επιθετικά του χαρίσματα τα οποία ξεδίπλωσε σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Ομέρ Γιουρτσεβέν δεν κόλλησε στον Παναθηναϊκό. Και ήταν εμφανές.

Πολλά σκαμπανεβάσματα, μερική δυσαρέσκεια από τον κόσμο. Ο πρώην ΝΒΑερ δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα ενώ με το πέρασμα του χρόνου, έχανε όλο και περισσότερο τη θέση του στο ροτέισον. Ο ερχομός μάλιστα του Κένεθ Φαρίντ ως αρωγή στον Ρισόν Χολμς σε μια περίοδο που είχε… αποδεκατιστεί η «πράσινη ρακέτα», αποτέλεσε την αφορμή για να έρθει και να… δέσει το γλυκό.

Με την επάνοδο σιγά σιγά του Ματίας Λεσόρ, χώρος δεν υπήρχε για τον Ομέρ Γιουρτσεβέν που λειτούργησε βέβαια πάντοτε επαγγελματικά και δεν έχει κανείς, κάτι να του προσάψει προς αυτό.

Τι «δείχνει» η αποχώρηση του Γιουρτσεβέν για την επιστροφή του Λεσόρ O Ομέρ Γιουρτσεβέν αποχώρησε και επίσημα από τον Παναθηναϊκό. Γεγονός, που φέρνει εξελίξεις, σύμφωνα με τα όσα είχε πει και ο Εργκίν Αταμάν, πριν λίγες ημέρες!

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έβαλε κάτω τα κουκιά και με την πληρότητα να βρίσκεται στα προσεχώς, αποφάσισε να κάνει χρήση του out στο συμβόλαιο του Ομέρ Γιουρτσεβέν, αφήνοντάς τον ελεύθερο να συνεχίσει την καριέρα του πιθανότατα σε μια ομάδα της πατρίδα του.

Το στάτους του άλλωστε άλλαξε αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Από το (σχεδόν) φύγε, στο μείνε του καλοκαιριού και την ενεργοποίηση της οψιόν, μέχρι τις νέες σειρήνες, την δήλωσε του Αταμάν που άυξησε τις ελπίδες παραμονής για ασφάλεια και τελικώς την αποδέσμευση.

Κάπως έτσι ο Τούρκος διεθνής που δεν έπιασε στο «τριφύλλι», θα ψάξει αλλού την αναγέννηση της καριέρας του μετά από ένα πέρασμα που δεν θα θυμούνται και πολλοί έπειτα από δέκα χρόνια. Άφησε βέβαια και ένα (μεγάλο) ρεκόρ για παρακαταθήκη.

Πιο συγκεκριμένα ο Ομέρ Γιουρτσεβέν στο πλαίσιο των προημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος με το Περιστέρι και το Game 2 της σειράς, κατέβασε 10 επιθετικά ριμπάουντ στο Κλειστό της οδού «Τζον Κένεντυ» και έγινε ο πρώτος και τελευταίος μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι αράδες παίκτης των «πρασίνων» με διψήφιο αριθμό επιθετικών ριμπάουντ.

Σε μία πληθωρική εμφάνιση αφού πέτυχε και 21 πόντους, ο πρώην πλεόν παίκτης του Παναθηναϊκού κατάφερε κατι που δεν είχε πετύχει κανείς στα 1120 παιχνίδια του «τριφυλλιού» στη μεγάλη κατηγορία, από αρχές καταβολές του επαγγελματικού μπάσκετ στη χώρα (1992-93). Άφησε πίσω του τους Αμίτσι και Μίντλετον με τα 9 «σκουπίδια» στην επίθεση και όρισε την 53η φορά στην ιστορία της Stoiximan GBL που ένας παίκτες φτάνει σε διψήφιο αριθμό επιθετικών ριμπάουντ.

Το απόλυτο ρεκόρ ανήκει ακόμα στον Μπεν Χαλντόγκντεν του Μακεδονικού από τη σεζόν 2002-03, όταν είχε «κατεβάσει» 14 κόντρα στον Παναθηναϊκό.