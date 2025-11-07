Τι σπουδαίο κατάφερε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς το βράδυ της Πέμπτης (06/11), στη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Γιούνγκ Μπόις.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σημείωσε ένα ξεχωριστό επίτευγμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Το βράδυ της Πέμπτης (6/11) στην Τούμπα, με τη συμμετοχή του στη νίκη με 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις, έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ευρωπαϊκές εμφανίσεις (61) στην ιστορία του «Δικεφάλου».

Μέχρι το συγκεκριμένο ματς, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός μοιραζόταν την κορυφή της σχετικής λίστας με τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη.

Δέκα χρόνια μετά, το ρεκόρ «έσπασε» και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι μόνος-πρώτος στη σχετική λίστα.

Οι δέκα πρώτοι σε ευρωπαϊκές συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ είναι:

Αντρίγια Ζίβκοβιτς – 61 Δημήτρης Σαλπιγγίδης – 60 Αντρέ Βιεϊρίνια – 56 Στέφαν Σβαμπ – 55 Στέφανος Αθανασιάδης – 53 Χοσέ Άνχελ Κρέσπο – 50 Φερνάντο Βαρέλα – 46 Δημήτρης Πέλκας – 45 Γιάννης Κωνσταντέλιας – 42 Ντιέγκο Μπίσεσβαρ – 41

Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τον Ζίβκοβιτς με μια αναμνηστική φανέλα που έφερε τον αριθμό «61» στην πλάτη.

Στα αποδυτήρια στήθηκε μια μικρή γιορτή προς τιμήν του, ενώ τη φανέλα τού την παρέδωσε ο εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρέ Βιεϊρίνια.

Δείτε το βίντεο: