Από το βράδυ της Τρίτης (04/11), ο νεαρότερος που αγωνίστηκε στο Champions League είναι ο Μαξ Ντάουμαν. Ένας Έλληνας συμπληρώνει το Top-10.

Απέναντι στη Σλάβια Πράγας, το «wonderkid» της Άρσεναλ, Μαξ Ντάουμαν, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 72ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Λεάντρο Τροσάρ.

Αυτομάτως, «έγραψε» ιστορία στον θεσμό του Champions League, καθώς στα 15 του χρόνια, 10 μήνες και 2 ημέρες, έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, που αγωνίζεται σε αυτό!

Η σχετική ανάρτηση από το Transfermarkt αποκαλύπτει όλη την πρώτη δεκάδα. Εκεί υπάρχουν οι Μουκοκό, Γιαμάλ, Τσερκί, Μπαμπαγιάρο, αλλά και ένας Έλληνας: ο Χάρης Μαυρίας!

Σε ηλικία 16 ετών, 7 μηνών και 29 ημερών, υπήρξε για χρόνια στην θέση Νο.2 κι έπειτα Νο.3 της συγκεκριμένης λίστας, με τους Μπαμπαγιάρο και Τίλεμανς να είναι οι μόνοι που τον ξεπερνούσαν.

Από το 2020 κι έπειτα, τα δεδομένα άλλαξαν κατά πολύ, αλλά ο Χάρης Μαυρίας, νυν ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού, παραμένει στο Top-10 της σχετικής λίστας του Champions League. Για την ακρίβεια, είναι αυτός που την συμπληρώνει.

«Πήρε» αυτήν την θέση, μετά τη συμμετοχή του στο Παναθηναϊκός-Ρουμπίν Καζάν στις 20 Οκτωβρίου του 2010, για τους ομίλους του Champions League. Είχε περάσει σαν αλλαγή, 12′ πριν τελειώσει το ματς, στο 0-0 εν τέλει.