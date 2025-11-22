Ο Νίκος Περσίδης αποτελεί το τελευταίο τρανό παράδειγμα επιβράβευσης των κόπων ενός αθλητή που δεν σταμάτησε να κυνηγά. Και να ονειρεύεται.

Πρωτοεμφανιζόμενος στα 30 του; Ποτέ δεν είναι αργά για ένα παιδί που γνώριζε τις αδυναμίες του όμως φρόντισε να δουλέψει πάρα πολύ μέχρι να έρθει η στιγμή της επιβράβευσης. Αγαθά κόποις κτώνται και ο Νίκος Περσίδης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.

Τα «παράθυρα» της FIBA έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση με την Ευρωλίγκα και τις συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις, αποτελούν μία… εθνική ανάσα για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Αλλά και μία ευκαιρία σε αθλητές, μία ανταμοιβή.

Μία κλήση που προσφέρεται ως… αντάλλαγμα τρόπον τινά για την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν. Το επιστέγασμα της βελτίωσης, έστω και σε προκριματική φάση. Άλλωστε είναι μεγάλη τιμή να σε καλεί το εθνόσημο για να εκπροσωπήσεις τους ανθρώπους της πατρίδας σου αλλά και ευθύνη.

Το πρωί της Παρασκευής (22/11) έγιναν γνωστά τα ονόματα των 18 διεθνών που «φώναξε» ο Βασίλης Σπανούλης για τις προσεχείς αναμετρήσεις με Ρουμανία (27/11) και Πορτογαλία αντίστοιχα (30/11).

Σε αυτά ξεχωρίζουν εκείνα των Ευρωλιγκάτων και δη του αρχηγού, πιστού στρατιώτη της «γαλανόλευκης» Κώστα Παπανικολάου αλλά και εκείνα των τεσσάρων πρωτοεμφανιζόμενων. Οι νεαροί Νίκος Τουλιάτος και ο συνονόματός του Πλώτας από τον Προμηθέα, θα πάρουν… γεύση από τους μεγάλους ενώ η θέση του νατουραλιζέ για τα δύο αυτά παιχνίδια, θα πάει στην οικογένεια Μήτρου-Λονγκ, με τον Ελάιζα του Άρη να παίρνει και το «βάπτισμα του πυρός» πιθανότατα, δύο περίπου χρόνια αφότου εξασφάλισε το ελληνικό διαβατήριο.

Η περίπτωση του Νίκου Περσίδη όμως είναι διαφορετική. Δεν αποτελεί υπόθεση και επιθυμία σταδιακής ένταξης σε ένα σύνολο στο οποίο έχει όλο το μέλλον να ενσωματωθεί αλλά ένα «συγχαρητήρια» της ελληνικής πλευράς και του Βασίλη Σπανούλη προς τον πρώην παίκτη του στο Περιστέρι, ο οποίος κάνει διαρκώς βήματα ανέλιξης και προόδου.

Ο Νίκος Περσίδης από ρολίστας τα προηγούμενα χρόνια που δεν βρήκε χώρο και χρόνο στον Άρη της σεζόν 2023-24, έχει βρει στον συμπολίτη ΠΑΟΚ τις κατάλληλες συνθήκες για να καθιερωθεί. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως μετά από τη συμβολή του στη σεζόν που ο «Δικέφαλος» άγγιξε «βουνοκορφή» της Ευρώπης (2024-25), ο Περσίδης χαίρει της εμπιστοσύνης και του Γιούρι Ζντοβς.

Ο μοναδικός Έλληνας που παρέμεινε στο ρόστερ, με αναβαθμισμένο μάλιστα ρόλο αφού στην… ιεραρχία του τεχνικού του ΠΑΟΚ, ο small forward Νίκος Περσίδης που βλέπει τον κόσμο περίπου από τα δυο μέτρα, αποτελεί σημαντικό γρανάζι.

Ένα παιδί που έχει δουλέψει πάρα πολύ με το σώμα του και το σουτ του. Δεν είναι… ποτισμένος με ταλέντο ούτε τεχνικά προικισμένος πλην όμως έχει διαγράψει σημαντική βελτίωση και στο τακτικό σκέλος. Φέτος, παίζει περίπου 22 λεπτά ανά αγώνα σε όλες τις διοργανώσεις με τον ΠΑΟΚ, έχοντας 8.3 πόντους και 3.8 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα, καθώς και 5.8 πόντους με 3.2 ριμπάουντ στο FIBA Europe Cup. Με το… αστρονομικό 64.3% στην Basket League. Η συμβολή του στο παιχνίδι των Θεσσαλονικέων έχει μεγαλώσει, δίχως να τραβάει περιπτώσεις από τα μαλλιά.

Τους τελευταίους μήνες, ο Νίκος Περσίδης «τρυπάει» διαρκώς το ταβάνι του και η κλήση αυτή έρχεται ως επιβράβευση της προσπάθειας που καταβάλει για να αλλάξει status quo και από 10ος ή 11ος παίκτης στις ομάδες του, να γίνει 5αδάτη επιλογή. Έστω στις παρυφές αυτής.

Καθόλου μικρή υπόθεση η πρόσκληση αυτή για ένα παιδί που μέχρι τα 25 του γύριζε σε ομάδες της Α2 και της Β’ Εθνικής. Ο Χαλκιδαίος Περσίδης έκανε το μεγάλο άλμα τη σεζόν του Covid-19 ζώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του σε συνθήκες πρωταθλητισμού στον Παναθηναϊκό, για να ακολουθήσουν μετά Λαύριο, ΑΕΚ, Περιστέρι και Άρης μέχρι να έρθει ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του. Και βρει εκεί την Ιθάκη του.

Μία κλήση που την άξιζε για τον… ιδρώτα που έχει ρίξει αλλά και μία απόδειξη στους νεότερους και τους συνομίληκούς του. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικίες. Είναι δωρεάν και οφείλουν να είναι μεγάλα αφού στο κάτω κάτω της γραφής, ο επιμών νικά.