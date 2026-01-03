Η απίθανη ιστορία του Μάρτιν Έντεγκααρντ με το Football Manager, όταν ακόμα βρισκόταν στην… εφηβεία!

Η είσοδος του Μάρτιν Έντεγκααρντ στο Football Manager 2015 ήταν το λιγότερο… επική!

Στα 27 του χρόνια, πλέον, ο Νορβηγός αποτελεί τον αρχηγό της Άρσεναλ, όντας ένας εκ των πιο κομβικών παικτών της.

Τον Ιανουάριο του 2021 παραχωρήθηκε στους «κανονιέρηδες» με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεάλ και το αμέσως επόμενο καλοκαίρι έγινε μόνιμος κάτοικος του Βορείου Λονδίνου. Η ομάδα του Αρτέτα έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ και σίγουρα δεν το μετάνιωσε.

Πάντως, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός ξεχώρισε ήδη από πάρα πολύ μικρή ηλικία.

Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη από τα 14 του είχε αναδείξει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Μάλιστα, ξεκίνησε να αγωνίζεται ως βασικός με τη Στρέμσγκοντσετ στα 15, ενώ κατέχει το ρεκόρ του νεαρότερου παίκτη που έχει σκοράρει στο νορβηγικό πρωτάθλημα.

Το «άλμα» στη Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε τον Ιανουάριο του 2015. Όμως, το όνομά του ήταν ήδη γνωστό. Απέμενε μόνο, να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες. Κάτι που, όπως φάνηκε, έγινε με μεγάλη επιτυχία.

Η «τρελή» ιστορία στο Football Manager 2015

Η πρώτη του μεγάλη μεταγραφή, λοιπόν, ήρθε το 2015. Κι όμως, ο Έντεγκααρντ απουσίαζε από το Football Manager 2015, όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει!

Αιτία ήταν η… ηλικία του, καθώς ήταν πολύ μικρός, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται να συμπεριληφθεί στο παιχνίδι.

Αν και ήταν ακόμα στη νορβηγική ομάδα, οι λάτρεις του FM ζητούσαν πάση θυσία την ένταξή του στο παιχνίδι. Όπως τόνιζε, όμως, ο δημιουργός του παιχνιδιού, Μάιλς Τζέικομπσον, ήταν απαραίτητη η άδεια από τους γονείς του.

Αυτό εν τέλει έγινε, με έναν… επικό τρόπο! Ο πατέρας του Έντεγκααρντ, Χανς Έρικ, άκουσε την κοινή επιθυμία όλων και έγραψε με… μαρκαδόρο σε ένα χαρτί, πως επιτρέπει την ένταξη του γιου του στο Football Manager!

Never forget when Martin Odegaard's dad did this to get him into Football Manager… 😂 pic.twitter.com/0e7khmdUB2 — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) January 16, 2025

Φυσικά, η συγκεκριμένη φωτογραφία έγινε αμέσως viral. Ο Έντεγκααρντ «μπήκε» άμεσα στο παιχνίδι και ξεκίνησε να γράφει τη δική του ιστορία, τόσο… ηλεκτρονικά, όσο και στον αγωνιστικό χώρο.