Τρεις Έλληνες έχουν φορέσει τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ, αντιπάλου της ΑΕΚ (11/12, 19:45), αλλά κανείς δεν αγαπήθηκε όσο ο Φάνης Γκέκας.

Ήταν 7 Ιανουαρίου του 2012, όταν ο Φάνης Γκέκας πήρε τη μεγάλη απόφαση, να αφήσει την Άϊντραχτ Φρανκφούρτης και να μεταβεί στην Τουρκία, για χάρη της Σαμσουνσπόρ.

Λίγο πριν την έλευση του 2025, η Σαμσουνσπόρ, αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League (11/12, 19:45), είναι πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τότε, όμως, πάλευε για την παραμονή στην Α’ κατηγορία.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης είχε υποβιβαστεί στην Bundesliga 2 και ο Φάνης Γκέκας τα πήγαινε εξαιρετικά. Επτά γκολ σε 14 ματς πρωταθλήματος και δύο, σε ένα ματς κυπέλλου.

Αποφασίζει, ωστόσο, να δοκιμάσει κάτι καινούργιο στην καριέρα του. Η Σαμσουνσπόρ τον καλεί και πάρα πολύ γρήγορα, «αναγκάζει» τον τότε πρόεδρό της, Καζίμ Γκιουρόλ Γιλμάζ, να δηλώσει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής: «Ο Γκέκας έδωσε ‘χρώμα’ στην ομάδα μας. Είναι τιμή για την ομάδα μας και τους παίκτες να υπάρχει στο ρόστερ μας ένας παίκτης σαν αυτόν.

Ο Γκέκας αγαπήθηκε πολύ στην Τουρκία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να κερδίσει το θαυμασμό των κατοίκων της πόλης μας. Πλέον η Σαμψούντα είναι η πόλη του. Η Σαμψούντα ‘ανήκει’ στον Γκέκα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την απόδοση της ομάδας στα τελευταία ματς και πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε το στόχο μας».

Πώς τα κατάφερε, είναι προφανές: σκοράροντας. Το εντυπωσιακό, όμως, είναι ο χρόνος που χρειάστηκε για να τα καταφέρει: κάτι λιγότερο από έξι μήνες και μόλις 12 ματς!

Οκτώ γκολ σε αυτές τις αναμετρήσεις και ειδικά, το χατ-τρικ απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, έχτισαν μία ξεχωριστή σχέση ανάμεσα στον Έλληνα φορ και τον τουρκικό σύλλογο.

«Έζησα μία όμορφη εμπειρία στην Τουρκία, ίσως την καλύτερη στην καριέρα μου. Ευχή μου είναι να βρίσκομαι και την επόμενη χρονιά στην Τουρκία», είχε δηλώσει ο Φάνης Γκέκας, σε τότε συνέντευξή του.

Η ευχή του δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, μιας και ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο στην Ελλάδα. Έτσι, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τη Σαμσουνσπόρ και στο φινάλε της σεζόν, υποβιβάστηκε.

Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Λεβάντε στην Ισπανία, αλλά δεν ξέχασε το τουρκικό πρωτάθλημα. Το κάθε άλλο.

Μετά το πέρασμα από την Ισπανία, επέστρεψε στην Τουρκία και φόρεσε κατά σειρά, τις φανέλες των Αχισαρσπόρ, Κόνιασπορ και Εσκισεχίρσπορ. Υπήρξε μία μικρή «παύση» για χάρη της Σιόν στην Ελβετία, αλλά επέστρεψε στην Τουρκία, για τη Σίβασπορ αυτήν τη φορά, όπου και «έκλεισε» την καριέρα του.