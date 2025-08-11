Σαν σήμερα (11/08) το 2017, ο Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, μετά από μόλις δύο επίσημα ματς & ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναλαμβάνει.

Εν έτει 2025, ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου έχουν γίνει έννοιες… ταυτόσημες. Πώς ξεκίνησαν όλα, όμως;

Ήταν μία ημέρα σαν σήμερα (11/08) το 2017, όταν ο ΠΑΟΚ ανακοίνωνε την πρόωρη αποχώρηση του Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς από τον πάγκο του. Μετά από μόλις 56 ημέρες και δύο επίσημα ματς!

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόφασή της για αλλαγή προπονητή. Ο Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς είναι ένας καλός προπονητής, αλλά όχι αυτός που χρειάζεται η ομάδα στην παρούσα φάση.

Σ΄αυτή την κοινή απόφαση κατέληξαν η Διοίκηση και ο Αθλητικός Διευθυντής του Συλλόγου, οι οποίοι αναλαμβάνουν και την πλήρη ευθύνη, απόφαση που τελικά αποδέχτηκε ο ιδιοκτήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Τα ρεπορτάζ της εποχής απέδιδαν το «διαζύγιο» στην αδυναμία του Στανόγεβιτς να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τη φιλοσοφία του ΠΑΟΚ, που «διψούσε» για τίτλους και οι στόχοι είχαν τεθεί πολύ ψηλά. Συγκεκριμένα, στο πρωτάθλημα.

Ποιος επιλέχθηκε ως ο κατάλληλος γι’ αυτήν την «ειδική αποστολή»; Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, έως και τον Μάιο εκείνης της χρονιάς, προπονητής της Ξάνθης. Και όσα ειπώθηκαν γι’ αυτόν στην ανακοίνωση, αποδείχθηκαν προφητικά.

«Την δεδομένη χρονική στιγμή η ιδανική λύση είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αναλαμβάνει από σήμερα.

Γνωρίζει το πρωτάθλημα, ήταν εξ αρχής στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων με το τέλος της προηγούμενης σεζόν και έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στους υψηλότερους στόχους.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία!»

Η κίνηση αποδείχθηκε «ματ».

Στην πρώτη του σεζόν του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα δεν καταλήγει στην Τούμπα, μετά τα επεισοδιακά ματς με Ολυμπιακό και πρωτίστως, με την ΑΕΚ. «Σηκώνει», όμως, δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο Ελλάδας.

Αμέσως μετά, στην αγωνιστική περίοδο 2018/19, ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατέκτησε αήττητος το πρωτάθλημα, ολοκλήρωσε το double και επιβεβαίωσε πως πέρασε σε άλλη εποχή.

Και παράλληλα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκπλήρωσε την προφητεία εκείνης της πρώτης ανακοίνωσης πως «έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στους υψηλότερους στόχους».

Έφυγε το 2019, επανήλθε το 2021 και «οδήγησε» τους Θεσσαλονικείς σε ένα ακόμα πρωτάθλημα, για να ξεπεράσουν σε αριθμό στη δική του εποχή, όσα είχαν κατακτήσει συνολικά στην ιστορία τους.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από το 1974, και μάλιστα, σε back-to-back σεζόν στο Conference League (2022/23 & 2023/24).

Κάπως έτσι, μπροστά σε όλα αυτά, και οι 182 νίκες σε 297 ματς, δεν αρκούν για να περιγράψουν, πόσα άλλαξαν στον πλανήτη ΠΑΟΚ, μία ημέρα σαν και σήμερα (11/08) το 2017, όταν η νέα διοίκηση βρήκε στο πρόσωπο του Ραζβάν Λουτσέσκου, ακριβώς αυτό που ευχόταν να βρει στην ανακοίνωσή της: έναν άνθρωπο με «μεγάλο ενθουσιασμό για να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στους υψηλότερους στόχους».