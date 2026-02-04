Ο κυριαρχικός Φιόντου Καμπενγκέλε κόντρα στον Ολυμπιακό, θεωρούταν κάποτε το νέο success story της G-League. Ποιος παίκτης ήταν η πηγή έμπνευσής του;

Το απόγευμα της Τρίτης (3/2) στην Coca Cola Arena ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο aggresive όσο τα τελευταία παιχνίδια και είπε (Ντου)μπάι στο «ερυθρόλευκο» σερί νικών που έτρεψε (108-98) στο θρίλερ απέναντι στην παρέα του Καμπενγέλε. Ματσάρα για τους ουδέτερους που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και την κόψη του ξυραφιού, παρότι ο συγκλονιστικός στο φινάλε Εβάν Φουρνιέ έδωσε στους Πειραιώτες το «φιλί της ζωής» με το τρίποντό που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί όμως οι «ερυθρόλευκοι» μετά το τρίποντο του Γουόκαπ τα έκαναν όλα λάθος σε άμυνα και επίθεση για να γνωρίσουν την ένατη ήττα τους στη σεζόν, χάνοντας έδαφος από την κορυφή και τη Φενέρμπαχτσε που απομακρύνθηκε αφού απέδρασε από τη Βαρκελώνη.

Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε αντίδοτο στους Αλέκσα Αβράμοβιτς και Φιόντου Καμπενγκέλε αν και στο δεύτερο μέρος προσπάθησε και κατάφερε να ισορροπήσει την αγνώριστη εικόνα των 10 ασίστ για ισάριθμα λάθη και των 13 πόντων της Ντουμπάι στο ανοιχτό γήπεδο.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ πάντως έκανε τη ζημιά σε μία ακόμα επιβλητική παρουσία του στην Ευρωλίγκα. Ο ρούκι 29χρονος σε αυτό το επίπεδο Φιόντου Καμπενγκέλε ήταν και συνεχίζει να αποτελεί «λαχείο» για οποιαδήποτε ομάδα από τούτη την πλευρά του Ατλαντικού, έχει αγωνιστεί. Από την «Ένωση» και τη Βενέτσια, μέχρι τώρα την Ντουμπάι BC που έχει στις τάξεις της έναν ψηλό ελίτ επιπέδου. Άλλωστε τα στατιστικά «μιλούν» από μόνα τους.

Ο άλλοτε σέντερ των κιτρινόμαυρωνμ με τα 55 παιχνίδια καριέρας στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ (τα περισσότερα εξ’ αυτών με τους Κλίπερς), τοποθετείται μετά και την χορταστική εμφάνισή του κόντρα στον Ολυμπιακό (21π., 14 ριμπ.), μέσα στο Top10 ολόκληρης της λίγκας σε βαθμολογία (PIR).

Πιο συγκεκριμένα ο Καναδός σέντερ με γονείς και ρίζες από το Κονγκό, βρίσκεται στο #8 της λίστας πίσω από τους Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Φρανσίσκο, Ελάιαζα Μπράιντ, Μάικ Τζέιμς, Τσίμα Μονέκε και Κέντρικ Ναν με 17.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Άρα και βάσει αυτού, ακολουθεί τον Σέρβο «γίγαντα» με τον οποίο «μονομάχησε» στο Ντουμπάι, σε επίδοση.

Αγωνιστικά στοιχεία στατιστικής που έρχονται να επιβεβαιώσουν την εικόνα του Καμπενγέλε που βρίσκεται σε ανοδική πορεία και έκανε ρεκόρ καριέρας στα ριμπάουντ κόντρα στους Πειραιώτες.

Ο ανηψιός – από μητέρα – του άλλοτε Hall of Famer Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo ή αλλιώς του «Βουνό Μουτόμπο» για τις αμυντικές του ικανότητες, ο οποίος έπαιξε 18 χρόνια στον «μαγικό κόσμο» και έγινε Hall of Famer. Ο άλλοτε Κονγκολέζος σταρ και θείος του Καμπενγκέλε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024 σε ηλικία μόλις 58 ετών, είχε αναδειχθεί 4 φορές κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς στο NBA και 8 φορές All Satar (1992, 1995-98, 2000-02) ενώ για χάρη του οι Χοκς και οι Νάγκετς έχουν αποσύρει το #55.

Το καλοκαίρι του 2023 η ΑΕΚ που συνηθίζει να κυνηγά τέτοιες περιπτώσεις όπως συνέβη και πρόσφατα με τον Σίλβα, πέτυχε το… λαχείο με τον Φιόντου Καμπενγκέλε, ο οποίος είδε την «Ένωση» ως ένα σκαλοπάτι, ψάχνοντας την «αναγέννηση».

Dubai’s victory after overtime against Olympiacos.



Mfiondu Kabengele delivered a phenomenal performance, dominating on the court and leading his team to a big win. 💨#EuroLeague pic.twitter.com/kyzj8DopwL — Basketball Sphere (@BSphere_) February 3, 2026

Αν και έμοιαζε ικανός να χωρέσει στον κόσμο του ΝΒΑ όταν κατέληξε στους Κλίπερς αφού επιλέχθηκε στο Νο27 του draft 2019 από τους Νετς, αυτό δεν συνέβη με συνέπεια και σταθερότητα, έχοντας για πηγή έμπνευσης και πρότυπο τον Πασκάλ Σιάκαμ.

Οι γεμάτες double double εμφανίσεις του με την θυγατρική των Κλίπερς του έδωσαν εισιτήριο μετ’ επιστροφής όμως για την μεγάλη ομάδα και αφού το έψαξε μερικά χρόνια, αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση της ΑΕΚ που ήλπιζε να βγάλει στο παρκέ τις δεδομένες δυνατότητές του.

Αυτό συνέβη από τις πρώτες κιόλας αναμετρήσεις όπου φάνηκε θέμα χρόνου η αποχώρησή του. Καλώς ή κακώς η «Ένωση» έχει πάρει αρκετές φορές αυτό το ρίσκο, όπως συνέβη και με τον Σίλβα ή παλαιότερα με τον Μενσά-Μπονσού.

Κατά τον Δεκέμβρη όμως η αλλαγή μανατζερικής στέγης (Ιβάν Ζορόσκι) για τον Φιόντου Καμπενγκέλε, έφερε ακόμα μεγαλύτερη πίεση για αποδέσμευση από την ΑΕΚ. Καθώς και ένα περιστατικό που είχε συμβεί στην προπόνηση όπου του είχε επιβληθεί πρόστιμο λόγω εσωτερικού κανονισμού, χωρίς όμως αυτό να πάρει μεγαλύτερη έκταση.

Ο Καμπενγκέλε όσο έμεινε στην ΑΕΚ δεν δημιούργησε προβλήματα και ήταν επαγγελματίας στα όλα του. Απλώς όταν εμφανίστηκε το ενδιαφέρον της πρωτοπόρου της Serie A τόσο Βενέτσια που έπαιζε και στο EuroCup που βρισκόταν κάτω από την «ομπρέλα» της Ευρωλίγκα, πίεσε να αποχωρήσει.

Η ΑΕΚ έκανε λόγο στην ανακοίνωση αποδέσμευσης του παίκτη πως «προχώρησε στην λύση της συνεργασίας της με τον Καμπενγκέλε καθώς η φιλοσοφία μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Στην Ομάδα μας θα παραμένουν όλοι όσοι βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση ως προς τους στόχους και τις φιλοδοξίες μας, όλοι όσοι πιστεύουν στο πλάνο μας και όλοι όσοι σέβονται με συμπεριφορές και με την καθημερινή τους παρουσία τούς προπονητές τους, τους συναθλητές τους, και τον κόσμο της ΑΕΚ.»

Από τότε άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση για το βήμα του Καμπενγκέλε στην Ευρωλίγκα αφού έκανε θραύση στο EuroCup, όντας ένας από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης (καλύτερος ριμπάουντερ για τη σεζόν 2024-25 και μέλος της πρώτης πεντάδας). Και πλέον αποδεικνύει περίτρανα με τις εμφανίσεις του μέσα το παρκέ πως ανήκει χωρίς την παραμικρή αμφιβολία στο επίπεδο αυτό.