Ο Θωμάς Στρακόσα «έπιασε» ένα ιστορικό ρεκόρ με τη φανέλα της ΑΕΚ, αποκρούοντας το πέναλτι του Γιακουμάκη, απέναντι στον ΠΑΟΚ (15/02, 0-0).

Ο Θωμάς Στρακόσα επιβεβαίωσε και στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (15/02, 0-0), πως στη φετινή σεζόν έχει αφήσει πίσω του, κάθε δύσκολη στιγμή που βίωσε στην πρώτη του χρονιά στην «Ένωση».

Αυτός κράτησε το «μηδέν», αποκρούοντας το πέναλτι του Γιακουμάκη στο 12ο λεπτό. Το πιο κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, στο παιχνίδι.

«Ο Θωμάς είναι μεγάλος τερματοφύλακας. Τον ευχαριστώ για το πέναλτι που έπιασε» ανέφερε στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο συμπαίκτης του στην ΑΕΚ, Σταύρος Πήλιος. Και πράγματι, όσα κάνει φέτος ο Θωμάς Στρακόσα, ελάχιστοι έχουν καταφέρει στην ιστορία του συλλόγου. Για την ακρίβεια; Μόλις ένας!

Με το πέναλτι στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ έφτασε τις τρεις αποκρούσεις από τα «έντεκα βήματα» στη φετινή σεζόν, έχοντας «πιάσει» νωρίτερα ένα του Τεττέη απέναντι στην Κηφισιά και ένα του Σφιντέρσκι, στη Λεωφόρο.

Ποτέ ξανά στην καριέρα του δεν είχε τρεις αποκρούσεις πέναλτι σε μία σεζόν, ενώ στην ιστορία της ΑΕΚ, ο μόνος γκολκίπερ που έφτασε σε αυτόν τον αριθμό, σε μία αγωνιστική περίοδο, ήταν ο Σπύρος Οικονομόπουλος το 1988/89.

Πώς συνδέεται το «τότε» με το «τώρα»; Όπως και ο Θωμάς Στρακόσα, έτσι και ο Σπύρος Οικονομόπουλος είχε πραγματοποιήσει όλες τις αποκρούσεις σε εκτός έδρας ματς.