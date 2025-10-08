Ποια επέμβαση του Ντίντα, κόντρα στην ΑΕΚ, τοποθέτησε η Μίλαν στο Top-5 του θρυλικού Βραζιλιάνου γκολκίπερ;

Η Μίλαν «χώρεσε» μία απόκρουση του Ντίντα απέναντι στην ΑΕΚ, σε ένα ξεχωριστό Top-5!

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, στις 7 Οκτωβρίου, συμπλήρωσε αισίως 52 χρόνια ζωής. Μπορεί να έχει σταματήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα από το 2016, αλλά κατά τη διάρκειά της, πρόλαβε να ζήσει τα πάντα.

Με τους «ροσονέρι» κατέκτησε κάθε διαθέσιμο τρόπαιο, στις 302 συμμετοχές που κατέγραψε, υπερασπιζόμενος την εστία τους, σε όλες τις διοργανώσεις. Champions League, Serie A, ευρωπαϊκό και ιταλικό Super Cup, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Φυσικά, έχει προσθέσει πολλούς τίτλους ακόμα στην τροπαιοθήκη του, από την περίοδο που αγωνίστηκε στη Βραζιλία. Όπως και το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και το Copa America, με την Εθνική Βραζιλίας.

Η Μίλαν, λοιπόν, θέλησε να «ανατρέξει» στον χρόνο, με αφορμή τα γενέθλια του Ντίντα, και να θυμηθεί τις πέντε καλύτερες αποκρούσεις του, με τη φανέλα των «ροσονέρι».

Από την συγκεκριμένη 5άδα, δεν έλειπε η ιστορική νίκη της ΑΕΚ, κόντρα στους Μιλανέζους, για τους ομίλους του Champions League, πίσω στο 2006.

Τότε, μία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ, είχε κρίνει την αναμέτρηση, βάζοντας «φωτιά» στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος της ΑΕΚ είχε δοκιμάσει τα αντανακλαστικά του Ντίντα και στο δεύτερο μέρος.

«Τσίμπησε» την μπάλα με το αριστερό του πόδι, σε μία κίνηση που σίγουρα αιφνιδίασε τον συμπατριώτη του. Ωστόσο, ο γκολκίπερ της Μίλαν έδειξε την τεράστια «κλάση» του, αποκρούοντας με τα ακροδάχτυλα.

Θυμηθείτε την ιστορική νίκη της ΑΕΚ, κόντρα στη Μίλαν, με την απόκρουση του Ντίντα στο 2:52: