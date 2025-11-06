Η νίκη της Πάφου απέναντι στη Βιγιαρεάλ έδωσε περαιτέρω ώθηση στην Κύπρο, η οποία φέτος έχει ήδη εντυπωσιακή συγκομιδή βαθμών, στη βαθμολογία της UEFA!

Η Πάφος πήρε μία τεράστια νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ, γράφοντας ιστορία στο Champions League, αφού ήταν η πρώτη που πετυχαίνει στη League Phase της διοργάνωσης. Έτσι, η Κύπρος συνεχίζει να εντυπωσιάζει, με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες της, στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μέχρι στιγμής, πέρα από την Πάφο, υπάρχουν ακόμα δύο κυπριακές ομάδες, που βρίσκονται στις League Phase των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Για την ακρίβεια, αμφότερες είναι στο Conference League. Πρόκειται για τις ΑΕΚ Λάρνακας και Ομόνοια.

Μαζί με τον Άρη Λεμεσού, που όμως αποκλείστηκε από την ΑΕΚ, στα προκριματικά της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, οι ομάδες της Κύπρου έχουν συγκεντρώσει τη φετινή σεζόν 31.000 βαθμούς, συνολικά!

Η συγκομιδή είναι εντυπωσιακή και για τον λόγο αυτό, η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη 4άδα των χωρών, με τους περισσότερους πόντους στη βαθμολογία της UEFA, τη φετινή χρονιά!

Δίχως αμφιβολία, είναι μία απίθανη χρονιά για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι χαρακτηριστικό πως οι μοναδικές χώρες που ξεπερνούν τη φετινή συγκομιδή των κυπριακών ομάδων, είναι η Αγγλία, (84.500), η Γερμανία (56.000) και η Πορτογαλία (39.000).

Όσον αφορά την Πάφο, η πορεία της είναι εξίσου εντυπωσιακή, ιδίως εάν αναλογιστούμε πως έκανε το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο, μόλις την περασμένη σεζόν!

Είναι χαρακτηριστικό πως στους 10 αγώνες που έχει δώσει για το φετινό Champions League, σε προκριματικά και League Phase, μετρά μόλις μία ήττα, από την Μπάγερν Μονάχου!