Η ήττα του Παναθηναϊκού απ’ τον Ολυμπιακό (11/10, 1-0) ανάγκασε τους «πράσινους» να «αποχωρήσουν» από μία πολύ ιδιαίτερη λίστα ομάδων!

Βάφτηκε «ερυθρόλευκο» το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για τη σεζόν.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος, με ένα εξαιρετικό τελείωμα «έγραψε» το 1-0 (11/10) που ήταν και το τελικό σκορ για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Σε ένα αποτέλεσμα που έβαλε «φωτιά» στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και που ανάγκασε τους «πράσινους» να «αποχωρήσουν» από ένα πολύ κλειστό κλαμπ της Ευρώπης.

Μέχρι πρότινος η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε το «τέλειο ρεκόρ», κάτι που ήταν πολύ σπάνιο να βρούμε σε όλα τα πρωταθλήματα.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα εννέα σύλλογοι που συνεχίζουν χωρίς ούτε μία «γρατζουνιά» την πορεία τους!

Οι ομάδες της Ευρώπης που δεν έχουν «γρατζουνιά»

Mία εξ αυτών είναι στην Ισπανία, καθώς η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει εξαιρετικά, έχοντας 24 βαθμούς, έπειτα από οκτώ αγωνιστικές.

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την Πόρτο, που αυτή τη στιγμή είναι και το Νο.1 στην Πορτογαλία.

Στην Premier League η μοναδική ομάδα που παραμένει «αγρατζούνιστη», έπειτα από έξι αγωνιστικές είναι η Μάντσεστερ Σίτι του Έντσο Μαρέσκα.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Manchester City and FC Barcelona are now the ONLY TWO clubs across Europe's top five leagues that still have a PERFECT 100% winning record in their domestic leagues this season!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City: 6 out of 6 wins.

🇪🇸 FC Barcelona: 8 out of 8 wins. pic.twitter.com/QHM6AbQjlV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 11, 2026

Στη συνέχεια θα πρέπει να πάμε σε πρωταθλήματα «χαμηλότερης ταχύτητας». Στην Αρμενία η ΝΟΑ έχει επιβάλλει τον ρυθμό της από νωρίς, καθώς έχει κάνει το 9/9 στο πρωτάθλημα.

Στο Λουξεμβούργο η ΟΥΝΑ Στράσεν, έπειτα από εννέα αγωνιστικές, έχει στη «συλλογή» της 27 βαθμούς!

Στην Ανδόρα η Σάντα Κόλομα είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αφού έχει ξεκινήσει με το 4/4 στο πρωτάθλημα.

Στο Γιβραλτάρ η Σεντ Τζόζεφς έχει εννέα βαθμούς, μετά από τέσσερις αγωνιστικές, και «κλειδώνει» την παρουσία της.

Τελευταίο αφήσαμε επίτηδες το Σαν Μαρίνο, καθώς δύο ομάδες έχουν το «απόλυτο». Ποιες είναι αυτές; Η Τρε Πένε, αλλά και η Φόλγκορε, με την πρώτη να έχει το 4/4 και τη δεύτερη το 5/5.

Σε μία λίστα, που ο Παναθηναϊκός δήλωνε «παρών», αλλά μετά την ήττα στο Καραϊσκάκης «αποχώρησε» και η μοναδική ελληνική εκπροσώπηση.