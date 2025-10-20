Ο Γιασίρ Ζαμπίρι, «ήρωας» για το Μαρόκο στον τελικό του Μουντιάλ U20, πήρε ένα τεράστιο ρίσκο για να δώσει το «παρών» στο τουρνουά!

Αν ήσουν 20 ετών, όπως ο Γιασίρ Ζαμπίρι, και ο προπονητής της ομάδας που ανήκεις, σου έλεγε πως πηγαίνοντας στο Μουντιάλ U20, κινδυνεύεις να χάσεις την θέση σου, τι θα έκανες;

Δεν είναι σενάριο φαντασίας. Έτσι έγιναν τα πράγματα στην περίπτωσή του. Πήρε το ρίσκο και μάλιστα, έβαλε στοίχημα μαζί του πως θα κατακτήσει το τρόπαιο με το Μαρόκο και θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ!

Άραγε, μπορούσε να φανταστεί όσα έγιναν στη Χιλή, μέσα σε τρεις εβδομάδες;

Στον μεγάλο τελικό, το Μαρόκο επικράτησε του μεγάλου φαβορί, της Αργεντινής, με 2-0. Η πρώτη φορά που χώρα του αραβικού κόσμου, κατακτά το εν λόγω τρόπαιο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής και σκόρερ των δύο γκολ; Ο Γιασίρ Ζαμπίρι. Το ταξίδι του έως εκεί, όμως, δεν ήταν απλό.

Final do Mundial S20 🇦🇷🇲🇦:

12m ⚽️ Yassir Zabiri 🇲🇦 (o do vídeo)

29m ⚽️ Yassir Zabiri 🇲🇦



👀 Yassir Zabiri joga no @FCF1931_Oficial 👏, tem 20 anos (mas ainda só tem 101m na 1ª Liga)pic.twitter.com/y6PHzIN8Ep — GoalPoint (@_Goalpoint) October 19, 2025

Φεύγοντας από την Πορτογαλία και την Φαμαλισάο, ομάδα στην οποία ανήκει, ο προπονητής του ήταν ξεκάθαρος και αρνητικός στο να ακολουθήσει την αποστολή του Μαρόκου στο τουρνουά.

Αυτός πάλι, ξεκαθάρισε πως θα πάει, θα κατακτήσει το τρόπαιο και θα αναδειχθεί πρώτος σκόρερ.

«Πάλεψε μέχρι το τέλος για να ενταχθεί μαζί μας, αλλά η ομάδα του αρνήθηκε. Επέμεινε να είναι παρών και την τελευταία στιγμή μου είπε ότι θα προσπαθήσει ξανά και πήγε να πείσει τον προπονητή του, μαζί με τον αρχηγό της ομάδας», αποκάλυψε ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουάχμπι, στη συνέντευξη Τύπου, για να συμπληρώσει.

«Ο προπονητής της Φαμαλισάο τον απείλησε ότι θα χάσει την θέση του στην ομάδα και εκείνος απάντησε ότι θα επέστρεφε ως παγκόσμιος πρωταθλητής και πρώτος σκόρερ της ομάδας και ότι αν συμβεί αυτό, το αξίζει».

🎙️ Mohamed Ouahbi après la finale :



« Zabiri, Maamma et Gessime ont fait le forcing pour que leurs clubs les libèrent pour la Coupe du Monde.

Zabiri a dit à son entraîneur qu'il allait gagner la Coupe du Monde, être meilleur buteur… et revenir pour devenir le n°1 en club” 🔥🇲🇦 pic.twitter.com/lXw1yCzwyV — Moroccan Foot Talents (@Moroccanfoot94) October 20, 2025

Πράγματι, ο Ζαμπίρι επιστρέφει στην Πορτογαλία θριαμβευτής. Δεν κατέκτησε απλώς το τρόπαιο με το Μαρόκο, ούτε απλώς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με πέντε γκολ.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και παίρνοντας μεγάλο ρίσκο, βγήκε νικητής.