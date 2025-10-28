Ο 18χρονος αμυντικός της Γουέστ Χαμ, Ράγιαν Ογεμπάντε, διάλεξε τα «γαλανόλευκα» και αναμένεται να κληθεί στην Εθνική Νέων. Το προφίλ και η σύνδεση με την Ελλάδα.

Ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ ετοιμάζεται να φορέσει τα «γαλανόλευκα»! Ο 18χρονος αμυντικός της Γουέστ Χαμ έχει καταγωγή από την Ελλάδα, η ΕΠΟ κίνησε τις διαδικασίες και σε αυτήν την περίπτωση και έτσι, είναι έτοιμος να αγωνιστεί για την Εθνική Νέων.

Ο νεαρός αριστεροπόδαρος αμυντικός γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2007, από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα. Έτσι, είχε τη δυνατότητα να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Από το 2021, αγωνίζεται στα τμήματα υποδομών των «σφυριών» και πλέον, αναμένεται να κληθεί στην Εθνική Νέων, για να ενισχύσει την προσπάθεια στα προκριματικά, εν όψει του EURO 2026.

Take a bow, Rayan Oyebade 🤩 pic.twitter.com/MEg0SbHQnu — West Ham United (@WestHam) February 14, 2024

Σταδιακά, ανέβαινε στα ηλικιακά κλιμάκια των ακαδημιών της Γουέστ Χαμ, ενώ διετέλεσε και αρχηγός στην ομάδα Κ18. «Πρόσφατα, είχα την τύχη να είμαι αρχηγός της ομάδας Κ18 και να ηγούμαι του συλλόγου, κάτι που ήταν μεγάλη τιμή. Είμαι ευγνώμων στους προπονητές μου, που με εμπιστεύτηκαν», είχε δηλώσει σχετικά με το συγκεκριμένο γεγονός ο Ράγιαν Ογεμπάντε.

Μάλιστα, τον περασμένο Απρίλιο, ο 18χρονος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Γουέστ Χαμ, ενώ από φέτος έχει προβιβαστεί στην Κ21 του συλλόγου. Έχει καταγράψει ήδη 5 συμμετοχές στην Premier League 2, ενώ αγωνίζεται ως αριστερός στόπερ, αλλά και ως αριστερός μπακ.

✍️ Le Défenseur Central Anglais d'origine Nigériane Rayan Oyebade 🇳🇬 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (17 ans) signe son premier contrat professionnel avec West Ham United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Il évolue avec les U18 des Hammers. pic.twitter.com/OejI4vQjzQ — Foot d'Afrique (@Foot_dafrique) April 13, 2025

Το 2023, ο Ράγιαν Ογεμπάντε αντιμετώπισε κάποια σοβαρά ζητήματα τραυματισμών, με αποτέλεσμα να παραμείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα οκτώ μηνών. Αυτό, όμως, δεν τον σταμάτησε. Δούλεψε σκληρά, επέστρεψε πιο δυνατός και στο φινάλε της περασμένης σεζόν, κατέκτησε το Premier League Cup U18, με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Ογεμπάντε έχει αγωνιστεί σε 3 αγώνες και με την Κ15 της Εθνικής Αγγλίας, όμως τώρα ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τα «γαλανόλευκα».