Η ΕΡΤ ανακοίνωσε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα μεταδοθεί ξανά από τη δημόσια τηλεόραση. Η τοποθέτησή της αναλυτικά.

Οι φήμες είχαν ξεκινήσει από καιρό, αλλά τώρα, με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΕΡΤ γνωστοποίησε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα μεταδοθεί από την ίδια.

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου του 2026, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται σε τρεις χώρες: ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα διαρκέσει 39 ημέρες, θα συμμετάσχουν 48 ομάδες για πρώτη φορά και θα παιχτούν 104 ματς!

Αναλυτική, η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το Παγκόσμιο Κύπελλο:

«Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Κάθε φίλαθλος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026 σε πραγματικό χρόνο, μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε), εξασφάλισε για την Ελλάδα, τα πλήρη και αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία του θεσμού, η οποία θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και στο Μεξικό. Με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων σε 39 ημέρες, το Μουντιάλ 2026 υπόσχεται πολλές συγκινήσεις, θέαμα και ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά όλους τους αγώνες της διοργάνωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη με απευθείας μεταδόσεις, ειδικές εκπομπές, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο. Για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του κοινού, θα αξιοποιηθεί το σύνολο του δικτύου της ΕΡΤ: τα τηλεοπτικά κανάλια, η ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, το ραδιόφωνο, οι ιστοσελίδες και τα social media της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Το Μουντιάλ του 2026 παίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – αλλά το ζούμε όλοι μαζί, εδώ, στην ΕΡΤ».