Η ΕΡΤ θα μεταδώσει το Μουντιάλ του 2026, όπως όλα δείχνουν! Πώς το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στη δημόσια τηλεόραση.

Το επόμενο καλοκαίρι, το ενδιαφέρον όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου θα στραφεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Νίκου Μποζιονέλου, στη σελίδα «Μιντιάρχης» και στο blog του στο SDNA, αναφέρεται πως τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2026 «κλείδωσαν» στην ΕΡΤ.

Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τηλεοπτικοί σταθμοί διαπραγματεύονται σκληρά για τα δικαιώματα μετάδοσης του σημαντικότερου ποδοσφαιρικού γεγονότος. Ωστόσο, ο αποκλεισμός της Εθνικής μείωσε την ένταση του ανταγωνισμού, οδηγώντας και σε χαμηλότερα αναμενόμενα έσοδα.

Η ΕΡΤ και ο ΑΝΤ1 είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μετάδοση των αγώνων, αλλά μετά τον αποκλεισμό της ελληνικής ομάδας, ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να αποσυρθεί. Έτσι, εκτός απροόπτου, η διοργάνωση θα μεταδοθεί ξανά από τη δημόσια τηλεόραση.

Πρόκειται για το πιο μεγάλο Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, με 48 ομάδες αντί για τις 32 των προηγούμενων διοργανώσεων, γεγονός που αυξάνει τον αριθμό των αγώνων από 64 σε 104.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στην ιστορία, η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί από τρεις χώρες — τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό — κάτι που κάνει τη διοργάνωση ακόμη πιο απαιτητική.

Στόχος της ΕΡΤ είναι να μεταδώσει, αν όχι όλους, τουλάχιστον τη μεγάλη πλειονότητα των αγώνων, ένα εγχείρημα που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και άρτια οργάνωση.