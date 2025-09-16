Σε τι ύψη «έφτασε» η τηλεθέαση στην Ελλάδα, αλλά και τις άλλες τρεις χώρες, που έφτασαν στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Η Εθνική «κόλλησε» την Ελλάδα στις τηλεοράσεις, χωρίς καμία υπερβολή!

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της FIBA, η τηλεθέαση στη «μάχη» της Ελλάδας με τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο έφτασε το 70%. Έναν αριθμό, συγκλονιστικό!

Η φρενίτιδα για το μπάσκετ, ωστόσο, δεν εκδηλώθηκε μόνο εντός των ελληνικών συνόρων.

Στην Τουρκία οι αριθμοί έφεραν τον τελικό του Ευρωμπάσκετ στην τέταρτη θέση των πιο δημοφιλών αθλητικών προγραμμάτων φέτος. Περισσότεροι από 18 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την προσπάθεια του συνόλου του Εργκίν Αταμάν κόντρα στη Γερμανία. Μάλιστα, οι 15.6 μέσω τηλεόρασης, ενώ οι 2.6 από digital πλατφόρμες.

Από την άλλη πλευρά, στη Γερμανία τον τελικό είδαν ζωντανά 5.675.000 άνθρωποι εξ των οποίων οι 3,89 προτίμησαν το RTL και οι 1,785 το Magenda.

Τέλος, στη Φινλανδία το συνολικό reach μέσω του Nelonen ήταν 1,694 εκατομμύρια θεατές με μέση τηλεθέαση τις 863.000 ανθρώπους.