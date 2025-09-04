Η μεγαλύτερη ιστοσελίδα παράνομου streaming αθλητικών στον κόσμο, δεν είναι πλέον ενεργή. Είχε 1,6 δισεκατομμύρια επισκέπτες σε έναν χρόνο!

Ο αγώνας ενάντια στην πειρατεία και το παράνομο streaming δεν αποτελεί μόνο ελληνικό ζήτημα, όπως προκύπτει εύκολα από τις σχετικές ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. Παρόμοιες επιχειρήσεις διεξάγονται διεθνώς, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το «λουκέτο» στη μεγαλύτερη ιστοσελίδα του είδους παγκοσμίως, το Streameast.

Η τεράστια απήχηση της πλατφόρμας φαίνεται από το γεγονός ότι μέσα σε έναν χρόνο συγκέντρωσε 1,6 δισ. επισκέψεις, δηλαδή περίπου 136 εκατομμύρια τον μήνα.

Η έρευνα που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο και αποκάλυψε δίκτυο με 80 μη εξουσιοδοτημένα domains, τα περισσότερα προερχόμενα από ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλιππίνες και Γερμανία.

Το Streameast πρόσφερε παράνομη μετάδοση κορυφαίων αθλητικών γεγονότων, από Champions League, Premier League και La Liga μέχρι αγώνες του NFL, NBA, MLB, Formula 1, αλλά και pay-per-view διοργανώσεις σε πυγμαχία και MMA.

Μάλιστα, το 2024, ο Λεμπρόν Τζέιμς, σταρ των Lakers, είχε καταγραφεί σε βίντεο στα social media να παρακολουθεί μέσω της πλατφόρμας έναν αγώνα NBA (Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks), ενώ καθόταν δίπλα στο παρκέ. Εκείνη τη στιγμή, πολλοί φίλοι της ιστοσελίδας ανησύχησαν πως η δημοσιότητα θα έφερνε το τέλος της· κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε.