Ο σπουδαίος Ζάρκο Πάσπαλι παρακολούθησε από κοντά το ντέρμπι αιωνίων και επιχείρησε να κάνει μία σύγκριση εποχών για τους Betarades.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (6/3) το Φάληρο και πιο συγκεκριμένα το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γέμισε με… λάμψη εντός και εκτός παρκέ. Από τους πρωταγωνιστές των δύο «αιώνιων» που… κονταροχτυπήθηκαν για ένα πιο αισιόδοξο και με λιγότερες «σκοτούρες» άμεσο μέλλον, μέχρι τον Εγγλέζο πλέον Μπάμπη Κωστούλα και τον Ζάρκο Πάσπαλι.

Ο άλλοτε εμβληματικός φόργουορντ των ερυθρολεύκων που έπιασε Λιμάνι και άλλαξε μία ολόκληρη εποχή πριν διανύσει τον… απαγορευμένο δρόμο, έχει αναλάβει τον δύσκολο ρόλο του GM στο «καράβι» της Παρτιζάν που θαλασσοδέρνεται.

Με σκοπό να φέρει πρώτα να το φέρει σε… γαλήνια νερά και έπειτα ξανά προς τη δόξα να τραβήξει. Ο Πάσπαλι συνόδευσε ως «αρχηγός αποστολής» εκμεταλλευόμενος την αναβολή του ματς της Παρτιζάν ένα team χορηγών και στελεχών της ABA Liga στην Ελλάδα για διάφορες συναντήσεις. Παρουσία που συνδυάστηκε φυσικά με το μεγάλο ντέρμπι. Η ουσία του οποίου κατέληξε στον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν την επανέναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μαυροβούνιος που αναδείχθηκε MVP του Final Four το 1994 στο Τελ Αβίβ με εκείνες τις χαμένες βολές να τον… στοιχειώνουν, μίλησε στην κάμερα των Betarades για το άθλημα που έχει αλλάξει και την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο των Πειραιωτών στο μεγαλύτερο ποσοστό παρότι μετέβη στον «άσπονδο εχθρό» Παναθηναϊκό.

«Ο Ολυμπιακός παίζει πιο σταθερά, πιο δυνατά. Με θέληση και στην άμυνα και στην επίθεση. Ακόμα και σήμερα που λείπουν παίκτες όπως ο Βεζένκοφ, δεν φαίνεται τόσο η διαφορά. Οι 29 πόντοι που έβαλε ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο δείχνει ότι ο Ολυμπιακός, θέλει περισσότερο τη νίκη.

Ήταν άλλες εποχές. Βέβαια είναι δύσκολο να εξηγήσεις ότι εγώ δεν ήθελα να φύγω ποτέ από τον Ολυμπιακό. Απλά έγιναν κάποια πράγματα υπό κάποιες συνθήκες που άλλαξαν την ομάδα. Έτσι όμως είναι η ζωή. Ο κόσμος δένεται με τον παίκτη βέβαια και τότε ήταν πιο δύσκολο να χωνέχει πως ένας καλός παίκτης, πάει σε άλλη ομάδα. Αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον, ζούμε σε άλλες εποχές.»

Για το κατά πόσον έχει αλλάξει το άθλημα ανά τα χρόνια σε σχέση με την δική του εποχή και ποιους παίκτες των «αιωνίων» θα έβαζε σε μία… χρονοκάψουλα για να είχαν παίξει μαζί του, ο Ζάρκο Πάσπαλι είπε ότι: «Άλλο μπάσκετ. Τότε ήταν κάπως πιο ωραίο το μπάσκετ, έβλεπες το ταλέντο του μπάσκετ. Τώρα όμως είναι πιο σκληρά. Μου αρέσει πάρα πολύ που έπαιζα τότε αλλά πλέον, το υλικό που έχουμε αυτή τη φορά στην Ευρωλίγκα είναι καλύτερο και απολαμβάνεις να βλέπεις αυτούς τους παίκτες.

Ο Μιλουτίνοφ είναι ένας παίκτης που είναι σταθερά καλός για τον Ολυμπιακό. Ο Κέντρικ Ναν είναι κάποιος που έχει φέρει άλλη ζωή για τον Παναθηναϊκό. Φέτος μπορεί να μην είναι σε τέτοιο βαθμό αλλά είναι κάποιοι παίκτες με τους οποίους θα απολάμβανα να παίζω μαζί.»