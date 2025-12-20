Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την Κηφισιά (20/12, 20:30).

Η τελευταία «αποστολή» του Ολυμπιακού για το 2025 ακούει στο όνομα: Κηφισιά (20/12, 20:30).

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, όπου θα ψάξουν τη νίκη ώστε να συνεχίσουν να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και με την έναρξη του νέου έτους.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστοί και οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη βασική ενδεκάδα.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 Kifisia

🕟 20:30 (GR)

🏆 Stoiximan Super League

📌 G. Karaiskakis

📺 Cosmote Sport 1HD pic.twitter.com/MXP5R4QUBI — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 20, 2025

Κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Ροντινέι και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Στα χαφ θα είναι οι Σαντιάγο Έσε και Χρήστος Μουζακίτης, ενώ στη θέση «10» πιθανότατα. Τη μία πλευρά της επίθεσης θα την «αναλάβει» ο Τσικίνιο, την άλλη ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Στην κορυφή θα είναι ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ, ενώ από πίσω του ο Μεχντί Ταρέμι.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι, Στρεφέτσα.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Βέζο, Κοστίνια, Μάνσα, Γιαζίτσι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYKIF #slgr pic.twitter.com/Ga6Y7yuCov — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 20, 2025

Την ίδια ώρα, γνωστή έγινε και η ενδεκάδα της Κηφισιάς με τον Σεμπαστιάν Λέτο να επιλέγει τους: Ραμίρες, Σόουζα, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Έμπο, Πέρεθ, Πόμπο, Παντελίδης, Ζέρσον, Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Τζίμας, Πόθας, Βιγιαφιάνιες, Ντίας, Πατήρας, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος, Λάμψιας, Σμπώκος.