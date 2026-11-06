Η Ελλάδα έκανε ακόμα ένα τεράστιο βήμα για τη «χρυσή» 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Οι πιθανότητες και η διαφορά με Τσεχία, Πολωνία.

Οι σύλλογοι της χώρας μας έκαναν ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα, για να φτάσει η Ελλάδα στη «χρυσή» 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Η εβδομάδα ήταν αρκετά καλή, με δύο νίκες (Παναθηναϊκός, ΟΦΗ), μία ισοπαλία (Ολυμπιακός) και μία ήττα (ΑΕΚ), με αποτέλεσμα να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά τόσο από την Τσεχία, όσο και από την Πολωνία.

Η δεδομένη παρουσία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές φάσεις των νοκ-άουτ, σε συνδυασμό με τις σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης που διατηρεί και ο ΟΦΗ, θωρακίζουν ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας στο ranking της UEFA.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του Football Meets Data, η πιθανότητα να τερματίσει η Ελλάδα στη 10η «χρυσή» θέση φτάνει πλέον το 97,7%, γεγονός που σημαίνει ότι η διατήρησή της θεωρείται σχεδόν βέβαιη, εκτός εάν προκύψει κάποια πρωτοφανής ανατροπή.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 53.075 (4/5)

10. Ελλάδα 47.612 (4/5)

11. Τσεχία 46.325 (4/5)

12. Πολωνία 45.725 (2/5)

13. Νορβηγία 41.012 (4/5)

14. Δανία 40.806 (4/4)

Η σημασία της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA

Γιατί, όμως, είναι σημαντική η 10η θέση; Διότι αναβαθμίζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια!

Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής της Stoiximan Super League θα έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα, ο 2ος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ στο Europa League θα υπάρχουν δύο διαθέσιμα εισιτήρια, που θα πηγαίνουν στον 3ο (2ος προκριματικός γύρος) και στον Κυπελλούχο (Play Offs).

Ο 4ος του πρωταθλήματος θα ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.