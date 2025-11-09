Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φάνηκε αρκετά ευχαριστημένος από την εμφάνιση του Ντιόγκο Νασιμέντο, αλλά στάθηκε και στα δύο «σημεία», που θα ήθελε να δει από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από τη Νίκαια, επικρατώντας της Κηφισιάς με 1-3 (09/11), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε σε εξαιρετική μέρα τους Ζέλσον Μαρτίνς και Ντιόγκο Νασιμέντο και πήρε τους τρεις βαθμούς, για να περάσει -προσωρινά- στην πρώτη θέση.

Ο Πορτογάλος χαφ άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, όμως με την έναρξη του δεύτερου, ο Παντελίδης έφερε το ματς στα ίσα.

Στη συνέχεια, όμως, ο Ζέλσον Μαρτίνς με δύο κερδισμένα πέναλτι, έδωσε την ευκαιρία στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να χριστεί δις σκόρερ, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το ματς με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Μαϊντάνα δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες, για μαρκαρίσματα πάνω στον Πορτογάλο εξτρέμ.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, o Μεντιλίμπαρ τόνισε πως θα ήθελε η ομάδα του να έχει μπει καλύτερα στην έναρξη των δύο ημιχρόνων, ενώ έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από την εμφάνιση του Ντιόγκο Νασιμέντο, δηλώνοντας αστειευόμενος πως θα ήθελε να είναι όλοι οι παίκτες του διαθέσιμοι και σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορεί να κάνει «κορώνα-γράμματα».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι. Ωστόσο, οι αρχές των δύο πρώτων ημιχρόνων δεν ήταν καλές. Στο πρώτο ημίχρονο με το που ξεκίνησε ο αγώνας είχαν την πρώτη ευκαιρία. Η μπάλα πήγε άουτ για πάρα πολύ λίγο και στο δεύτερο ημίχρονο δεχθήκαμε το γκολ. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν.

Όχι, κανένα πρόβλημα. Μου αρέσει πάρα πολύ να είναι όλοι διαθέσιμοι, να είναι όλοι καλά. Αυτό λύνει τα προβλήματα. Μπορώ να κάνω κορώνα γράμματα, να πει κορώνα ο ένας, γράμματα ο άλλος και να μπει όποιος κερδίσει. Είναι αλήθεια πως περίμενε πολύ καιρό, ήταν έξω πολύ καιρό, περίμενε την ευκαιρία του, ήρθε η στιγμή, την εκμεταλλεύτηκε κι όλα θα πάνε καλά».