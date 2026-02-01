Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην Κηφισιά (01/02, 17:30). Τι έχει στο μυαλό του ο Ράφα Μπενίτεθ;

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Λεωφόρο, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στην Κηφισιά (01/02, 17:30).

Σε ένα ματς, που οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, καθώς δεν θέλουν να δουν την 4άδα να απομακρύνεται περισσότερο.

Τι έχει στο μυαλό του ο Ράφα Μπενίτεθ, για τη βασική ενδεκάδα της ομάδας του; Αρχικά, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε επιστροφή στο 4-2-3-1.

Ο Αλμπάν Λαφόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει ο Νταβίντε Καλάμπρια, ενώ στα αριστερά θα είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Το δίδυμο στα στόπερ θα έχει τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και τον Ίνγκι Ίνγκασον, ενώ θέση διεκδικεί και ο Γιώργος Κάτρης.

Στα χαφ τον «πρώτο λόγο» για να ξεκινήσουν έχουν οι Τάσος Μπακασέτας και Μανώλης Σιώπης. H θέση «10» δεν έχει ξκαθαρίσει ακόμα, καθώς είναι ανάμεσα σε δύο παίκτες.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει, έχει και ο Ρενάτο Σάντσες.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Παύλος Παντελίδης, στο άλλο ο Ανάς Ζαρουρί, ενώ στην κορυφή ο Ανδρέας Τεττέη.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον (Κάτρης), Μπακασέτας, Σιώπης, Ταμπόρδα (Σάντσες), Παντελίδης, Ζαρουρί, Τεττέη.