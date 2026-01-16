Οριστική αναβολή έχουμε στο Κηφισιά – ΠΑΟΚ, πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου;

Λίγες ημέρες, μετά τον Ολυμπιακό, και ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να κάνει χρήση του δικαιώματός του για μία αναβολή.

Έπειτα, από την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson οι Θεσσαλονικείς είχαν ένα πολύ «βαρύ» πρόγραμμα μπροστά τους.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς στη… μέση υπήρχαν και τα ευρωπαϊκά ματς με Λυών (29/01, 22:00) και Ρεάλ Μπέτις (22/01, 19:45)!

Γι’ αυτό, και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε χρήση του δικαιώματος, που είχε για αναβολή μίας αναμέτρησης.

Αυτό θα γίνει στις 25/01 και στο ματς για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στην Κηφισιά! Επομένως, αυτή η κίνηση έχει και μία εξήγηση από… πίσω της.

Οι Θεσσαλονικείς δίνουν δύο απαιτητικά παιχνίδια για τη League Phase του Europa League, που θα κρίνουν και το μέλλον τους.

Άρα, ένα ταξίδι στην Αθήνα, για να παίξει και στις 21:00 θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τους παίκτες του, για να ξεκουραστούν.

Την ώρα, που οι υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς στη νέα χρονιά και μπροστά του υπάρχει ένας… γεμάτος Φλεβάρης!

Το γιατί; Επειδή, θα υπάρχουν οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, τα ματς του πρωταθλήματος, αλλά και τα πιθανά Play Offs για το Europa League!

Γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαίο, ώστε να υπάρχει ένα… κενό, πριν τις τελευταίες δύο αγωνιστικές για τον όμιλο της διοργάνωσης.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

18/01 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

22/01 ΠΑΟΚ- Ρεάλ Μπέτις (Europa League)

29/01 Λυών -ΠΑΟΚ (Europa League)

01/02 ΠΑΟΚ- Πανσερραϊκός

05/02 ΠΑΟΚ- Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδας Betsson

08/02 Άρης -ΠΑΟΚ 11/2

11/02 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Κύπελλο Ελλάδας Betsson)

14/02 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ