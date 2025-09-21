Ο Παναθηναϊκός, για ακόμα μία φορά, «χάνει» το προβάδισμά του στα τελευταία λεπτά. Τρία ματς στη Stoiximan Super League, όλα είχαν το ίδιο «μοτίβο»!

Ο Παναθηναϊκός έφτασε μία… ανάσα από τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων», για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

O Σίριελ Ντέσερς έδωσε προβάδισμα στους «πράσινους» στο 48ο λεπτό. Ωστόσο, έζησαν και πάλι ένα επαναλαμβανόμενο έργο, για τρίτη συνεχόμενη φορά στο πρωτάθλημα!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε στο 90+2’ και ο Ολυμπιακός έγινε ακόμα μία ομάδα, που «πληγώνει» τον Παναθηναϊκό στο τέλος.

Στη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, το «τριφύλλι» φιλοξένησε τον Λεβαδειακό (31/08, 1-1).

Οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα μόλις στο 1ο λεπτό, με τον Φίλιπ Τζούρισιτς. Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος η ομάδα της Βοιωτίας μπόρεσε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς, με ένα όμορφο γκολ, στο 86ο λεπτό έφερε το ματς στην απόλυτη «ισορροπία», για την πρώτη «απώλεια» της πρώην ομάδας του.

Μεταφερόμαστε μία εβδομάδα πίσω. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Πανθεσαλικό για την αναμέτρηση με την Κηφισιά (14/09, 3-2).

Στο 56’ ο Κάρολ Σφιντέρσκι έκανε το 1-2, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Ωστόσο, και πάλι στο τέλος, οι «πράσινοι» δεν άντεξαν και «πληγώθηκαν».

Στο 79ο λεπτό, ο Παύλος Παντελίδης ισοφάρισε, ενώ στις καθυστερήσεις ο Ούγκο Σόουζα τα έφερε όλα «τούμπα»! Σε ένα ματς, που ήταν το «κύκνειο άσμα» του Ρουί Βιτόρια στον Παναθηναϊκό.

Το ίδιο έργο είχαμε και στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και πάλι προβάδισμα, και πάλι στα τελευταία λεπτά οι «πράσινοι», χάνουν μέσα από τα «χέρια» τους τη νίκη!

Αναλυτικά, όλα τα γκολ που έχει δεχτεί στα τελευταία 15 λεπτά ο Παναθηναϊκός στη Stoiximan Super League:

(31/08) Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1: Βέρμπιτς στο 86ο λεπτό.

(14/09) Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2: Παντελίδης και Σόουζα στο 79ο και 94ο λεπτό.

(21/09) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ελ Κααμπί στο 92ο λεπτό.