Ένα ίδιο «μοτίβο» από την αρχή της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το προβάδισμα από νωρίς, αλλά στο τέλος το «χάνει» μέσα από τα… χέρια του.

Το σπουδαίο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό (19/10, 1-1) τα είχε… όλα εκτός από νικητή.

Σε ένα αποτέλεσμα, που είχε «ανάμεικτα συναισθήματα» και από τις δύο πλευρές. Ναι μεν, η κορυφή παραμένει κοντά, καθώς ηττήθηκε η ΑΕΚ, αλλά σίγουρα αν υπήρχε νικητής θα είχε μία διαφορετική ψυχολογία.

Σε ένα ματς, που μας «θύμισε» πάρα πολύ τα περισσότερα, που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός τη φετινή σεζόν.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν από πολύ νωρίς να πάρουν «κεφάλι» στο σκορ. Ο «δράστης» ήταν ο Κάρολ Σφιντέρσκι, που με γκολ στο 3ο λεπτό μπόρεσε να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.

Ωστόσο, οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να φύγουν με το «τρίποντο», καθώς «πληγώθηκαν» με έναν… συνηθισμένο τρόπο.

Ο Τάσος Δώνης στο 75’ έφερε το ματς στα… ίσα και «θύμισε» στον Παναθηναϊκό το πώς έχει «πετάξει» όλους τους βαθμούς του τη φετινή σεζόν.

Το ίδιο έργο σε… επανάληψη

Πριν από την έναρξη της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, είχε γίνει αντιληπτό το πρόβλημα, που έχει το «τριφύλλι».

Μπορεί να μην έχει δυσκολία, στο να πάρει το προβάδισμα, αλλά στα τελευταία λεπτά των παιχνιδιών τα «χαλάει»!

Απέναντι σε Λεβαδειακό (31/08, 1-1), Κηφισιά (14/09, 3-2) και Ολυμπιακό (21/09) είχε το «τρίποντο» στα χέρια του για συνολικά 153 λεπτά!

Ωστόσο, από τα παραπάνω παιχνίδια μπόρεσε να «μαζέψει» μόλις δύο βαθμούς!

Απέναντι στον Άρη είχαμε ξανά το ίδιο έργο σε… επανάληψη. Οι «πράσινοι» ήταν μπροστά στο σκορ για 71 λεπτά, όμως για ακόμα μία φορά την… πάτησαν στο τέλος.

Επομένως, πάμε στα 224 λεπτά με προβάσισμα και στους τρεις βαθμούς από τους 12, που είχε στο «τσεπάκι» του ο Παναθηναϊκός! Είναι η έλλειψη συγκέντρωσης ή μήπως η κούραση;

Όποια και να είναι η απάντηση, είναι εύκολα αντιληπτό, πως μιλάμε για μία «συνήθεια», που έχει «κοστίσει» στην ομάδα του Χρήστου Κόντη.