Ρεπορτάζ της Livesport, αναφέρει πώς αναμένεται να κινηθεί ο Παναθηναϊκός, αν αποχωρήσει ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς για την Αλ Σαμπάμπ.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει έτοιμα δύο ονόματα στη λίστα του, για αντί-Μαξίμοβιτς.

Οι «πράσινοι», μετά την πρόταση της Αλ Σαμπάμπ για τον Σέρβο χαφ, είναι λογικό να εξετάζουν πώς θα κινηθούν στο μεταγραφικό παζάρι, εφόσον υπάρχουν εξελίξεις.

Εκεί, έχουν ξεχωρίσει δύο ονόματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Livesport.

Πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων Τα πρωτοσέλιδα αθλητικών, πολιτικών & οικονομικών εφημερίδων στο Ole.gr. Δείτε αυτήν που επιθυμείτε με τη βοήθεια του «protoselidaefimeridon.gr». πρωτοσέλιδα

Ο πρώτος είναι ο 26χρονος Αργεντίνος χαφ της Ουντινέζε, Μάρτιν Παγέρο.

Αγωνίζεται στη Serie A από το 2023, ενώ υπήρξε μέλος της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021.

Βάσει Transfermarkt κοστολογείται στα 5.500.000 ευρώ, ενώ έχει συμβόλαιο με την Ουντινέζε έως το 2027.

Ο δεύτερος είναι ο «γνώριμος» Βίκτορ Καρβάλιο της Μπράγκα. Και λέμε «γνώριμος», γιατί έχει ξαναπαίξει στο ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό, ως πιθανή λύση στα χαφ.

Ο Βραζιλιάνος χαφ των Πορτογάλων κοστολογείται στα 6.000.000 ευρώ, βάσει Transfermarkt πάντα, και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.

Και για τις δύο περιπτώσεις, λοιπόν, δεδομένα θα χρειαστεί να «βγουν» αρκετά εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του συλλόγου, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ομάδων στις οποίες ανήκουν.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει προσεκτικές κινήσεις, ώστε τα χρήματα από ενδεχόμενη πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, να επενδυθούν σωστά και σε παίκτες που θα βοηθήσουν άμεσα τον Ρουί Βιτόρια στο έργο του.