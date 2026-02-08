Ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, που έδωσαν το «παρών» στο Πανσερραϊκός-ΑΕΚ (08/02, 0-4).

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, αναφέρθηκε στις αλλαγές των Πενράις και Πινέδα, αλλά και στον φόβο που είχε μήπως δεχτούν και δεύτερη και αποβληθούν.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Πανσερραϊκός-ΑΕΚ:

«Πήραμε τρεις σημαντικούς βαθμούς, σε μια αναμέτρηση που δεν ήταν τόσο εύκολη όπως φάνηκε στο τέλος. Δεν μας βοήθησε ο αγωνιστικός χώρος, ήταν λασπωμένος, ήταν πολύ μαλακός. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είχε όλους τους παίκτες πίσω από τη μπάλα. Πάντα είναι δύσκολο να τις ξεμπλοκάρεις τέτοιες άμυνες. Ήμασταν αγχωμένοι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν παίρναμε τις σωστές αποφάσεις. Προσπαθήσαμε πολύ από το κέντρο. Δεν τα καταφέραμε. Αλλάξαμε πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε εσωτερικές αλλαγές. Τα επίπεδα της ενέργειάς μας ήταν διαφορετικά. Αυτό οδήγησε σε καλύτερες αποφάσεις και ευκαιρίες. Το πρώτο τέρμα ουσιαστικά ξεμπλοκάρισε την εξέλιξη του παιχνιδιού και μετά το ματς εξελίχθηκε σε κάτι πιο αναμενόμενο και φυσιολογικό. Ειμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τα δυο γκολ του Βάργκα, για το τέρμα του Γκρούγιτς. Το άξιζε πραγματικά. Και μου άρεσε μετά το γκολ του Μάρκο Γκρούγιτς που όλη η ομάδα έτρεξε να τον αγκαλιάσει. Αυτό είναι δείγμα της καλής ατμόσφαιρας στην ομάδα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που ταξίδεψε τόσα χιλιόμετρα, για να μας στηρίξουν. Ήταν υπέροχη η στήριξη και χθες και σήμερα και μετά το τέλος. Για μένα MVP σήμερα ήταν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ».

Αν οι αλλαγές Πινέδα και Πενράις έγιναν λόγω των καρτών που είχαν πάρει ή ήταν λόγοι τακτικής;

«Ξεκάθαρη απάντηση: Ναι επηρέασε το σκεπτικό μου οι κίτρινες που είχαν πάρει. Βεβαίως στο κομμάτι του Πενράις, ήταν πολύ σωστός στις τοποθετήσεις του. Δεν ήθελα να πάρω ρίσκα. Όπως κι έκανα. Στο 50-50 ήταν ο Πινέδα. Σαφώς μπορεί να παίξει καλύτερα. Αλλά επίσης είχε δεχθεί κίτρινη. Δεν ήθελα να πάρω ρίσκο. Από τη στιγμή που είχα τις δυνατότητες και επιλογές, δεν πήρα το ρίσκο. Ήταν η στιγμή να μπει και ο Μάνταλος που βοήθησε σημαντικά».