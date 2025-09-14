Ο Παναθηναϊκός «έχασε» τον Φώτη Ιωαννίδη. Έναν παίκτη, που τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει τις εκτελέσεις πέναλτι. Ωστόσο, το ματς με την Κηφισιά μπορεί να «έδειξε» τον «διάδοχό» του.

Με δύο γρήγορα γκολ ξεκίνησε ο αγώνας της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Η αρχή έγινε από την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Στο 7ο λεπτό ο Ανδρέας Τεττέι, μπήκε στην περιοχή και με ένα άψογο τελείωμα έκανε το 1-0. Ωστόσο, οι «πράσινοι» είχαν άμεση απάντηση.

Στο 15ο λεπτό ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι, μετά την παρέμβαση του VAR και μπόρεσε να ισοφαρίσει στην αναμέτρηση.

Το βασικό ερώτημα, που έχει προκύψει, μετά την αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη είναι ποιος θα είναι ο επόμενος εκτελεστής του «τριφυλλιού».

Ο 25χρονος επιθετικός ήταν ο παίκτης, που αναλάμβανε τα περισσότερα πέναλτι της ομάδας του, όμως, πριν λίγες εβδομάδες αποχώρησε με προορισμό τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ποιος ποδοσφαιριστής «χτύπησε» για τον Παναθηναϊκό; Ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός έχει ένα εντυπωσιακό στατιστικό, καθώς πλέον μετράει 10 εύστοχα πέναλτι, με τα εννέα να είναι συνεχόμενα.

Πόσα έχει χάσει; Μόλις ένα! Κι αυτό έγινε, σε ένα ματς του ΠΑΟΚ με τον Άρη το 2019! Άρα, μήπως να είδαμε τον «διάδοχο» του Φώτη Ιωαννίδη στις εκτελέσεις πέναλτι του Παναθηναϊκού;

Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, ωστόσο, κάτι μπορεί να «δείχνει» το γεγονός, πως πήρε την ευθύνη κόντρα στην Κηφισιά.

