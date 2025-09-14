Με δύο γρήγορα γκολ ξεκίνησε ο αγώνας της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Η αρχή έγινε από την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.
Στο 7ο λεπτό ο Ανδρέας Τεττέι, μπήκε στην περιοχή και με ένα άψογο τελείωμα έκανε το 1-0. Ωστόσο, οι «πράσινοι» είχαν άμεση απάντηση.
Στο 15ο λεπτό ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι, μετά την παρέμβαση του VAR και μπόρεσε να ισοφαρίσει στην αναμέτρηση.
Το βασικό ερώτημα, που έχει προκύψει, μετά την αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη είναι ποιος θα είναι ο επόμενος εκτελεστής του «τριφυλλιού».
Ο 25χρονος επιθετικός ήταν ο παίκτης, που αναλάμβανε τα περισσότερα πέναλτι της ομάδας του, όμως, πριν λίγες εβδομάδες αποχώρησε με προορισμό τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ποιος ποδοσφαιριστής «χτύπησε» για τον Παναθηναϊκό; Ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός έχει ένα εντυπωσιακό στατιστικό, καθώς πλέον μετράει 10 εύστοχα πέναλτι, με τα εννέα να είναι συνεχόμενα.
Πόσα έχει χάσει; Μόλις ένα! Κι αυτό έγινε, σε ένα ματς του ΠΑΟΚ με τον Άρη το 2019! Άρα, μήπως να είδαμε τον «διάδοχο» του Φώτη Ιωαννίδη στις εκτελέσεις πέναλτι του Παναθηναϊκού;
Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, ωστόσο, κάτι μπορεί να «δείχνει» το γεγονός, πως πήρε την ευθύνη κόντρα στην Κηφισιά.
Δείτε ΕΔΩ όλες τις εκτελέσεις πέναλτι του Κάρολ Σφιντέρσκι.