Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς είναι πολύ κοντά στην αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινοι» έφτασαν σε συμφωνία με την Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Ο Νεμάνι Μαξίμοβιτς όλα δείχνουν πως θα πει «αντίο» από τον Παναθηναϊκό. Η Σαμπάμπ Αλ Αχλί έχει «κλειδώσει» το deal, που θα οριστικοποιηθεί, μετά την αναμέτρηση των «πρασίνων» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/08, 21:00).

Μάλιστα, στο «τιμόνι» του κλαμπ από τα Η.Α.Ε είναι ένας πρώην παίκτης του «τριφυλλιού».

Ο Πάουλο Σόουζα, μετά την εμπειρία του ως ποδοσφαιριστής έχει αλλάξει… ρότα και πλέον είναι προπονητής. Την ίδια ώρα, θα μιλάμε για μία από τις πιο ακριβές αποχωρήσεις στην ιστορία του συλλόγου.

Το deal με της Σαμπάμπ Αλ Αχλί με τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία του 5.200.000 ευρώ. Επομένως, ο Σέρβος χαφ θα «σκαρφαλώσει» στην 3η θέση με τις πιο «αλμυρές» πωλήσεις της ομάδας.

Μπροστά του θα είναι μόνο ο Τζιμπρίλ Σισέ και ο -μέχρι πρότινος- συμπαίκτης του Γιώργος Βαγιαννίδης, που είπε «αντίο» για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μεγάλωσες στα πράσινα, φόρεσες τη φανέλα μας, τίμησες το έμβλημά μας. ☘️



Η πορεία σου θα μείνει παράδειγμα για κάθε παιδί που θέλει να ζήσει το ίδιο όνειρο.



Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου. 💚☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/8uAlL5lPVH — Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 6, 2025

Την ίδια ώρα, ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Για την ακρίβεια, η Σαμπάχ Αλ Αχλί θα τον «δέσει», για τα επόμενα τρία χρόνια.

Δηλαδή, θα υπογράψει συμβόλαιο, μέχρι το 2028 και θα λαμβάνει 2.500.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, ο 30χρονος μέσος θα εισπράξει στην επόμενη 3τία 7.500.000 ευρώ.

Για την ιστορία, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής έχει καταγράψει -μέχρι στιγμής- 49 συμμετοχές, με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.