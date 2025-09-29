Η λύση για την έδρα του Κηφισιά-ΑΕΚ θα είναι το Περιστέρι, όπως όλα δείχνουν, αφού η προσφυγή κατά του ΟΑΚΑ απορρίφθηκε.

Χωρίς αποτέλεσμα κατέληξε η πρώτη προσπάθεια της ΠΑΕ Κηφισιά να εξασφαλίσει τη χρήση του ΟΑΚΑ ως έδρα της στο πρωτάθλημα κι έτσι το επερχόμενο ματς με την ΑΕΚ, οδηγείται προς το Περιστέρι.

Το δικαστήριο που εξέτασε το αίτημα της αθηναϊκής ομάδας απέρριψε την αίτηση προσωρινής διαταγής, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί το ΟΑΚΑ να φιλοξενεί τα παιχνίδια της.

Η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η Κηφισιά θα εξεταστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία δεν έχει ακόμη οριστεί.

Μετά την απορριπτική απόφαση για την προσωρινή διαταγή, το προσεχές παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League την Κυριακή (05/10), θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Περιστερίου, ενώ οι επόμενες αναμετρήσεις της θα διεξαχθούν στη Νεάπολη.