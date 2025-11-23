Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για το ματς με την Κηφισιά.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στους αγώνες με μία πλήρως αλλαγμένη ενδεκάδα, απέναντι στην Κηφισιά, παρουσιάζοντας αρκετά νέα πρόσωπα σε σύγκριση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχωρά σε ένα rotation, ώστε να είναι έτοιμος για τους επερχόμενους αγώνες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Ο Γίρι Παβλένκα επιστρέφει στη θέση του τερματοφύλακα, με αμυντική γραμμή που αποτελείται από τους Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Τέιλορ.

Στη μεσαία γραμμή, οι Μεϊτέ και Οζντόεφ έχουν επιλεχθεί, ενώ στην επίθεση, λόγω της απουσίας των Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ, θα βρίσκονται οι Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Τάισον, με τον Γιακουμάκη να αναλαμβάνει την κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.