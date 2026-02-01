Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Κηφισιά (01/02, 17:30) και τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όλα είναι έτοιμα για τη «μάχη» του Παναθηναϊκού στη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν στη Λεωφόρο την Κηφισιά (01/02, 17:30), σε ένα must-win παιχνίδι.

Κι αυτό, γιατί υπάρχει η πιθανότητα να «χάσει» μεγάλο έδαφος για το «τρένο» της 4άδας. Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Mε τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει προχωρήσει σε αρκετές «εκπλήξεις».

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Νταβίντε Καλάμπρια, ενώ το δίδυμο στα στόπερ θα έχει τους Ίνγκι Ίνγκασον και Τιν Γεντβάι.

Στα χαφ θα είναι οι Μανώλης Σιώπης, με τον Σωτήρη Κοντούρη και τον Ρενάτο Σάντσες. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα παίξει ο Παύλος Παντελίδης, στο άλλο ο Σαντίνο Αντίνο, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Ανδρέας Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Σάντσες, Σιώπης, Αντίνο, Παντελίδης, Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπόκος, Βιλένα, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.