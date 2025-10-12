Ποιους ποδοσφαιριστές επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη βασική ενδεκάδα του «τελικού» της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Δανία (12/10, 21:45);

Η Εθνική καλείται να δώσει ένα ματς σαν… τελικό απέναντι στη Δανία (12/10, 21:45)! Μετά την ήττα από τη Σκωτία τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα και το μοναδικό αποτέλεσμα, που θα ήθελε να δει είναι η νίκη.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η υπόθεση πρόκριση, έστω και από τη 2η θέση θα είναι -σχεδόν- ακατόρθωτη.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τη «γαλανόλευκη», ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα ξεκινήσει κάτω από την εστία. Λάζαρος Ρότα και Κωνσταντίνος Τσιμίκας θα είναι δεξιά και αριστερά στην άμυνα.

Τη θέση των στόπερ θα καλύψουν οι Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και ο συνονόματός του, Μαυροπάνος. Στα χαφ η 3άδα δεν αλλάζουν, με τους Χρήστο Ζαφείρη, Τάσο Μπακασέτα και Δημήτρη Κουρμπέλη να ξεκινούν.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στο άλλο ο Χρήστος Τζόλης και στην κορυφή ο Φώτης Ιωαννίδης.

Η ενδεκάδα της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Κουρμπέλης, Τζόλης, Καρέτσας, Ιωαννίδης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας.