Η Εθνική ομάδα έχει κάνει τη μισή και παραπάνω δουλειά για να… διευκολύνει όσο γίνεται το έργο της ενόψει των προκριματικών του Euro 2028.

Το όνειρο της επιστροφής σε μία μεγάλη διοργάνωση μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ για την Εθνική ομάδα που μοιράζει απαντήσεις και όχι μόνο στέκεται στο υψηλότερο επίπεδο αλλά οδηγεί και την… κούρσα.

Σε έναν όμιλο με τη Γερμανία και την Ολλανδία μέσα, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραμένει αήττητο στου δρόμου τα μισά για να τερματίσει στην πρώτη θέση, έχοντας σφιχταγκαλιάσει μία από τις πρώτες τρεις έστω θέσεις που θα την τοποθετήσουν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης της 6ης του Δεκέμβρη για τα προκριματικά του Euro 2028.

Η Εθνική ομάδα έχει κάνει το μεγάλο βήμα και έχει φτιάξει τον δρόμο της. Τα «σκυλιά δεν είναι δεμένα» αλλά η δική της γενιά μοιράζει… υποσχέσεις με το παιχνίδι της και τις δυνατότητές της.

Τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του προσεχούς ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, καθορίζονται βάσει της κατάταξης που θα λάβουν οι ομάδες στο τρέχον Nations League που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεπώς δεν είναι ασφαλής να επιχειρήσει κανείς να πει με βεβαιότητα που θα τοποθετηθεί κάθε αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο Μπέλφαστ σε 65 μέρες από τώρα.

Παρόλα αυτά με τα τωρινά, ευνοϊκά για την Εθνική, δεδομένα μπορεί κανείς να χωρίσει τις Εθνικές ομάδες στα ανάλογα γκρουπ δυναμικότητας αν τελείωνε απόψε το Nations League.

Τότε η «γαλανόλευκη» θα έπαιρνε θέση δίπλα σε Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Αγγλία, Κροατία, Δανία, Νορβηγία, Βέλγιο, Γερμανία και Ιταλία και θα τις απέφευγε.

Συνεπώς πιθανοί αντίπαλοί για την Εθνική Ελλάδος θα ήταν μία εκ των Σερβία, Τουρκία, Ουαλία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουκρανία, Βοσνία, Βόρειος Ιρλανδία, Σλοβενία και Ιρλανδία (από το 2ο γκρουπ δυναμικότητας).

Όσον αφορά το 3ο, εκεί βρίσκονται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το Κόσοβο, η Σκωτία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, Η Γεωργία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία, το Ισραήλ, το Μαυροβούνιο, η Σλοβακία, η Αλβανία και η Ισλανδία.

Από το 4ο γκρουπ η Εθνική ομάδα μπορεί να κληρωθεί με Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Καζακστάν, Αρμενία, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Νησιά Φερόε, Κύπρο, Λετονία, Μολδαβία και Σαν Μαρίνο ενώ θέση στο 5ο γκρουπ έχουν ήδη το Αζερμπαϊτζάν, η Μάλτα, η Λιθουανία, η Ανδόρα, το Γιβραλτάρ και το Λίχτενστάιν.

Υπενθυμίζεται πως 24 ομάδες θα βρεθούν στα γήπεδα του Νησιού (Αγγλία, Σκωτία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας και Ουαλία), με τις πρώτες κάθε γκρουπ να περνούν απευθείας και τις 8/12 καλύτερες δεύτερες βάσει βαθμολογικής συγκομιδής να ακολουθούν.

Από εκεί και πέρα και βάσει κατάταξης των διοργανωτών, θα προκύψουν 2-4 θέσεις που θα κριθούν στα playoffs. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό η Εθνική ομάδα να πάει ως μία από τις ισχυρές στην κλήρωση της 6ης του Δεκέμβρη στο Μπέλφαστ.

Αν και όποια κι αν είναι αυτή, έχει προοδευτικά αποδείξει ότι διαθέται όλα τα φόντα όχι απλά για να ταξιδέψει στην ερχόμενη μεγάλη διοργάνωση αλλά και να μην έχει θέση και ρόλο κομπάρσου σε αυτή.