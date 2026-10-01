Η Εθνική ομάδα παρέμεινε αήττητη στις υποχρεώσεις της στο Nations League και ταυτόχρονα, αγκάλιασε τον πιο… ασφαλή δρόμο για να βρεθεί στα γήπεδα του Euro 2028.

Τι είναι αυτό που λείπει περισσότερο από κάθε τι για αυτήν την Εθνική ομάδα; Να βρεθεί ξανά στην τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης και οι Έλληνες φίλαθλοι να ζήσουν καθηλωμένοι στους καναπάδες και τις τηλεοράσεις τους, ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Και η Εθνική ομάδα βρίσκεται διαρκώς όλο και πιο κοντά στο να τα καταφέρει.

Η υπέροχη στα όρια της εξωπραγματικής για ένα ημίχρονο Εθνική ομάδα απέναντι στην Ολλανδία, πιέστηκε αρκετά στο δεύτερο μέρος και αρκέστηκε στο ‘Χ’ στο γήπεδο της Τούμπας.

Η «γαλανόλευκη» που μέχρι το 88′ ήταν αγκαλιά με το απόλυτο, διατηρήθηκε στην πρώτη θέση του ομίλου μπροστά από Ολλανδούς και Γερμανούς, κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τον μεγάλη της στόχο. Και αυτός δεν ήταν άλλος από την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League, δηλαδή να τερματίσει στη χειρότερη στην 3η θέση. Κάτι που αυτομάτως την τοποθετεί στους ισχυρούς και αποφεύγει το όποιο «μεγαθήριο» στην επερχόμενη κλήρωση για το Euro 2028.

Σύμφωνα με το Football Meets Data και με βάσει τα τωρινά αποτελέσματα, η Εθνική ομάδα συγκεντρώνει 78,6% πιθανότητες να βρεθεί εκείνη στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας (δηλαδή οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο) ενώ έχει το συντριπτικό 99,5% για να τερματίσει σε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις.

Κι αυτό διότι η Σερβία παραμένει στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς βαθμούς και σε ενδεχόμενη ήττα της την ερχόμενη αγωνιστική στην Ολλανδία, αυτομάτως «σβήνεται» η 4η θέση σαν σενάριο για τη γαλανόλευκη, ό,τι και να κάνει από τούδε και στο εξής.

Βέβαια έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, αυτό που θα κυνηγήσει είναι μία από τις πρώτες δύο θέσεις με το ερχόμενο ματς (4/10) κόντρα στη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, να μοιάζει κομβικό.

Και επειδή οι ισορροπίες είναι ρευστές και τα πάντα ανοιχτά ενόψει της συνέχειας και των εναπομείναντων αγωνιστικών, ιδού τα κριτήρια ισοβαθμίας για το Nations League, το οποίο αλλάζει από την επόμενη έκδοσή του το 2028.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League