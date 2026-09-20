Ποιους παίκτες επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, στο «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, κόντρα σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία;

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα επερχόμενα παιχνίδια που θα δώσει η Εθνική Ελλάδας, για την ιστορική πρώτη της συμμετοχή στην League A του Nations League.

Η «γαλανόλευκη», αρχικά, θα ταξιδέψει δύο φορές εκτός, για να αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Σερβία (24/09, 21:45) και τη Γερμανία (27/09, 21:45). Έπειτα, θα επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την Ολλανδία (01/10, 21:45) και τη Γερμανία (04/10, 21:45).

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται κανονικά στις κλήσεις, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Άλλωστε, πέρασε ως αλλαγή και στην τελευταία αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Bundesliga, κόντρα στη Στουτγκάρδη (19/09, 0-1).

Από εκεί και πέρα, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ως αρχηγός πια του ΟΦΗ, κέρδισε μία θέση στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, μετά τις τρομερές εμφανίσεις του με τους Κρητικούς.

Συγκριτικά με τις αντίστοιχες κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον περασμένο Ιούνιο, εκτός έμειναν οι Τάσος Μπακασέτας, Σωτήρης Κοντούρης, Παντελής Χατζηδιάκος, Δημήτρης Γιαννούλης, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Λάζαρος Ρότα. Οι τέσσερις τελευταίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Από την άλλη πλευρά, επέστρεψαν στην Εθνική Ελλάδας οι Μανώλης Σάλιακας, Γιάννης Μιχαηλίδης και Φώτης Ιωαννίδης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα φιλικά του Ιουνίου, κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία, τόσο ο Κωνσταντέλιας, όσο και ο Καρέτσας είχαν βρεθεί στην προεπιλογή, όμως έπειτα αντικαταστάθηκαν λόγω προβλημάτων από τον Κυζιρίδη και τον Ανδρούτσο.

🇬🇷 UEFA 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 | Μαζί ξανά! 💙🤍



Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στη League A της διοργάνωσης είναι εδώ! ⚽️🙌



Τέσσερα ματς μπροστά μας 🏟️🔥



🗓️ 24/09 | 🇷🇸 Σερβία 🆚 Ελλάδα

🗓️ 27/09 | 🇩🇪 Γερμανία 🆚 Ελλάδα

🗓️… pic.twitter.com/dPAVRHPDw0 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 20, 2026

Αναλυτικά, οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας:

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανόλης Σάλιακας, Γιώργος Βαγιαννίδης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Θανάσης Ανδρούτσος, Ανδρέας Ντόη.

Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριάντης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Επιθετικοί: Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Δουβίκας, Ανδρέας Τεττέη, Χαράλαμπος Κωστούλας.