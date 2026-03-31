Η Εθνική Ελπίδων κάνει «σέντρα» σε λίγες ώρες, σε ένα πολύ κρίσιμο ματς. Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει τη Γερμανία (31/03, 19:00) στη Λεωφόρο, για την 7η αγωνιστική των προκριματικών του EURO U21.
Σε μία αναμέτρηση που μπορεί να της «αλλάξει» το μέλλον σε ό,τι αφορά την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελπίδων έχει το «πάνω χέρι», αφού είχε κερδίσει με 3-2 στη Γερμανία. Οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία, μιας και η «επίσημη αγαπημένη» μετράει το 6/6, ενώ στο -3 είναι η Γερμανία.
Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική η μεταξύ τους αναμέτρηση. Σε περίπτωση νίκης της Ελλάδας τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ απλά.
Τότε, θα έχει κάθε λόγο να είναι στη θέση Νο.1 του γκρουπ της, αφού έστω και μία νίκη στα επόμενα τρία ματς θα είναι αρκετή. Το ίδιο ισχύει, αν και δεν κερδίσει κανένα ματς, αφού με τρεις ισοπαλίες θα έχει και πάλι το «πάνω χέρι» ό,τι και να κάνει η Γερμανία.
Σε περίπτωση ισοπαλίας και πάλι η Ελλάδα έχει τον «πρώτο λόγο», μιας και θα είναι ξανά στο +3 και θα έχει και την ισοβαθμία, άρα και ένα «μαξιλαράκι».
Αν υπάρξει ήττα, τότε τα πράγματα θα είναι λίγο πιο «περίπλοκα». Αρχικά, σε οποιαδήποτε ήττα με 2+ γκολ, τότε οι Γερμανοί θα είναι από πάνω στην ισοβαθμία.
Σε περίπτωση που αυτό γίνει, αλλά με τη διαφορά να είναι στο ένα γκολ, τότε θα παίξει ρόλο η διαφορά τερμάτων! Επομένως, όλα θα κριθούν στις αναμετρήσεις που απομένουν.
Tα κριτήρια ισοαβθμίας:
- Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια
- Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια
- Γκολ που σημείωσαν στα μεταξύ τους παιχνίδια
- Αν περισσότερες από δύο ομάδες ισοβαθμούν και, αφού εφαρμοστούν τα παραπάνω, κάποιες παραμένουν ισόβαθμες, τότε επαναλαμβάνονται τα κριτήρια 1-3 μόνο γι’ αυτές τις ομάδες
- Διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου
- Γκολ που σημείωσαν σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου
- Εκτός έδρας γκολ σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου
- Νίκες σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου
- Εκτός έδρας νίκες σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου
- Βαθμολογία Fair Play (-1 πόντος για κάθε κίτρινη, -3 πόντοι για κόκκινη που προήλθε από δεύτερη κίτρινη, -4 πόντοι για απευθείας κόκκινη, -5 κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη κάρτα)
- Θέση στο ranking της UEFA που χρησιμοποιήθηκε για την κλήρωση των ομίλων