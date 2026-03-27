Ακόμα μία νίκη στο… σακούλι για την Εθνική Ελπίδων, που συνεχίζει απόλυτη και πάει χωρίς «απώλειες» στον τελικό με τη Γερμανία (31/03, 19:00).

Από την αρχή ήταν φαβορί και το επιβεβαίωσε. Η Εθνική Ελπίδων τα έκανε όλα τέλεια απέναντι στη Μάλτα (27/03, 5-0) και μπόρεσε να «καθαρίσει» από νωρίς τη νίκη στη Λειβαδιά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Γιώργος Κούτσιας που σκόραρε τρεις φορές, ενώ από ένα τέρμα πέτυχαν οι Κωνσταντίνος Γκούμας και Δημήτρης Καλοσκάμης.

Σε ένα ματς που η «γαλανόλευκη» δεν… στραβοπάτησε και τώρα πάει να τα δώσει όλα στον «τελικό» με τη Γερμανία (31/03, 19:00).

Finalscore 🇬🇷 – 🇲🇹 5-0 και 6Χ6 για την εκπληκτική Εθνική Ελπίδων! #U21 pic.twitter.com/4EwWhxXNQY — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) March 27, 2026

Η πρώτη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς όποια ομάδα την κατακτήσει περνάει απευθείας στο EURO U21 του 2027!

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση και στο +3, αν η Γερμανία κερδίσει τη Βόρεια Ιρλανδία.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως μιλάμε για τις δύο εθνικές που θα παίξουν για την «πρόκριση», μέχρι το τέλος.

Το «πάνω χέρι» το έχει η ομάδα του Νίκου Ταουσιάνη, αφού κέρδισε εκτός έδρας. Ωστόσο, με μία ήττα με παραπάνω από ένα γκολ διαφορά, μπορούν να αλλάξουν όλα.

Όμως, και να μην τα καταφέρει την εκπληκτική πορεία που έχει η Εθνική Ελπίδων δεν μπορεί να τη «διαγράψει» κανείς.

Αυτή τη στιγμή, είναι μία από τις ελάχιστες ομάδες, που έχουν κάνει το «απόλυτο», έχοντας παίξει έξι αγώνες στα προκριματικά!

Μαζί της είναι μονάχα η Ισπανία και η Πολωνία, ενώ Αγγλία και Νορβηγία μπορούν να τη φτάσουν, αφού έχουν ματς λιγότερα!

Οπότε καταλαβαίνει κανείς, το πόσο σημαντικό είναι το κατόρθωμα που έχει πετύχει η «γαλανόλευκη» στα προκριματικά, στον «καλπασμό» της προς την τελική φάση της διοργάνωσης!