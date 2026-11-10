Ο Δημήτρης Κουρμπέλης αποκόμισε ένα πρόβλημα από την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με την Καλαμάτα και «τρέχει» να προλάβει την αναμέτρηση με την Ολλανδία.
Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε για να ξεκινήσει την προετοιμασία της για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις στη League A του Nations League, με τους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προπονούνται στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Οι παίκτες που αγωνίστηκαν την Κυριακή (08/11), ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά υπό βροχή.
Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης έκανε θεραπεία, καθώς ταλαιπωρείται με ένα διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά, ώστε να κριθεί εάν θα καταφέρει να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση στο Άμστερνταμ, την Παρασκευή (13/11, 21:45).
Υπενθυμίζουμε πως, στο παιχνίδι με τους «οράνιε», δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Σάλιακας και Ζαφείρης, καθώς εκτίουν ποινή λόγω συμπλήρωσης καρτών.
Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.
Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.
Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.
Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.