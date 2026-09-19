Τα γνώριμα πρόσωπα στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας, που θα βρει στον δρόμο της η Εθνική Ελλάδας.

Οι Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Σερβίας για τις υποχρεώσεις της στο Nations League, συμπεριλαμβανομένης της αναμέτρησης απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο (24/09, 21:45).

Το πρόγραμμα των Σέρβων, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διακοπής για τις Εθνικές Ομάδες, ολοκληρώνεται με τρεις ακόμα αγώνες, αρχικά κόντρα στην Ολλανδία (27/09), πριν αγωνιστούν εκτός έδρας με τη Γερμανία (01/10) και εκ νέου με την Ολλανδία (04/10).

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί πως στην αποστολή για την Εθνική Σερβίας βρίσκεται ακόμα ένα γνώριμο πρόσωπο στα μέρη μας. Ο λόγος, φυσικά, για τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί, όμως είχε περάσει από τη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-25.

Συνολικά, φόρεσε τη φανέλα του «τριφυλλιού» σε 50 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 4 γκολ και 4 ασίστ.