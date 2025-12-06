Πολύ κοντά σε μία σπουδαία πρόκριση στο «σπίτι» του αντιπάλου, έφτασε η Εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Socca.

Η Ελλάδα έφτασε μια «ανάσα» από την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Socca, όμως λύγισε στη «ρωσική ρουλέτα» των πέναλτι απέναντι στο πανίσχυρο Μεξικό – που είναι ίσως και το πρώτο φαβορί για κατάκτηση – γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με 1-1 (3-2 πεν). Το κατάμεστο γήπεδο από χιλιάδες Μεξικανούς έβραζε αρκετή ώρα πριν τη σέντρα και η ατμόσφαιρα ήταν συγκλονιστική για 40 λεπτά

Η Ελληνική Ομάδα Socca αποτελεί πρότυπο λειτουργίας τα τελευταία χρόνια και κρατιέται ψηλά στον παγκόσμιο ranking ενώ εμφανίσεις σαν κι αυτή, αποδεικνύουν το γιατί.

Από το πρώτο λεπτό το Μεξικό είχε την κατοχή και την κυκλοφορία, δημιουργώντας φάσεις μπροστά από την ελληνική εστία που όμως η Ελληνική άμυνα απέκρουε με επιτυχία. Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στην Ελλάδα, όταν το σουτ του Φούσκα κόντραρε και λίγο έλειψε να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα του Μεξικού. Παρ’ όλα αυτά, στο 17’ οι Μεξικάνοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους Έλληνες να έχουν τις δικές τους ευκαιρίες ενώ η απάντηση ήρθε τελικά στο 30’! Ο Πατινιώτης εκτέλεσε έξοχα κόρνερ και ο αρχηγός Στράτος Φούσκας, με προβολή πέτυχε το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και βάζοντας «φωτιά» στον ελληνικό πάγκο με το δικό του προσωπικό 13ο γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Το Μεξικό συνέχισε να πιέζει μέχρι το σφύριγμα της λήξης αλλά δεν κατάφερε κάτι παραπάνω και οι ομάδες οδηγήθηκαν στα Socca πέναλτι όπου έκρυβαν τεράστιες συγκινήσεις αλλά το τελικό σκορ έστειλε τους οικοδεσπότες στην επόμενη φάση.