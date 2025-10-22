Η νέα φανέλα για την Εθνική Ελλάδας «κυκλοφορεί» στο διαδίκτυο από το footyheadlines.com και «ξυπνάει» μνήμες 2004!

Η Εθνική Ελλάδας θα είχε νέα φανέλα, σε περίπτωση πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ακόμα κι έτσι, όμως, εκείνη που θα φορούν οι διεθνείς από το καλοκαίρι κι έπειτα, φαίνεται πως διέρρευσε.

Συγκεκριμένα, το footyheadlines.com έφερε στο «φως» το σχέδιο που φέρεται να προορίζεται για την Εθνική Ελλάδας. Ένα σχέδιο με έντονες επιρροές από το 2004, αλλά και λίγο από το 2008.

«Τρεις ρίγες στους ώμους και τις λεπτομέρειες στα μανίκια. Διαθέτει ένα απλό μπλε κολάρο με στρογγυλή λαιμόκοψη και μια κεντρική λευκή ρίγα, συνεχίζοντας την μινιμαλιστική αισθητική» αναφέρει χαρακτηριστικά το footyheadlines, συμπληρώνοντας.

🌎🏆 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄𝐃: 2026 World Cup Kit Overview: https://t.co/z4hkgNLB5n — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 21, 2025

«Αυτό που ξεχωρίζει είναι η συμπερίληψη ενός στυλιζαρισμένου εμβλήματος πλοίου στο πίσω μέρος του λαιμού, που συμβολίζει τη ναυτική κληρονομιά και την εθνική υπερηφάνεια της Ελλάδας, σηματοδοτώντας μια μοναδική πολιτιστική πινελιά που δεν έχει παρατηρηθεί σε πρόσφατες εμφανίσεις.

Ο σχεδιασμός αντλεί έμπνευση από τις ελληνικές εμφανίσεις των αρχών της δεκαετίας του 2000, θυμίζοντας ιδιαίτερα τα κλασικά σχέδια της Adidas για το Euro 2004 και το 2008, επαναφέροντας μια οπτική ταυτότητα που πολλοί οπαδοί συνδέουν με τη χρυσή εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Δείτε τις φωτογραφίες που διέρρευσαν, από τη νέα φανέλα για την Εθνική Ελλάδας: