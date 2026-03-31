Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη «μάχη» της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στη Γερμανία (31/03, 19:00). Ένα ματς που θα δείξει και σε μεγάλο βαθμό ποια θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί απευθείας στο EURO U21.

Το «πάνω χέρι» με τα μέχρι τώρα δεδομένα το έχει η «γαλανόλευκη», αλλά είναι σίγουρο πως το έργο της δεν θα είναι εύκολο.

Για να τα καταφέρει θα πρέπει να τα… βάλει με μία πολύ δυνατή ομάδα, αλλά και τον συμπαίκτη του Χρήστου Τζόλη που «κλέβει» όλα τα φώτα επάνω του.

Ο κίνδυνος «Νικολό Τρεσόλντι»

Φυσικά αναφερόμαστε στον Νικολό Τρεσόλντι. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής διανύει μία εξαιρετική σεζόν, καθώς κάνει απίθανα πράγματα.

Σκοράρει συνέχεια και η Γερμανία τον έχει «προλάβει», ενώ Αργεντινή και Ιταλία «κυνηγούν» το «ναι», ώστε να εκπροσωπήσει εκείνες.

Στην Κλαμπ Μπριζ τα όσα κάνει είναι «μαγικά». Σε 48 αναμετρήσεις για όλες τις διοργανώσεις έχει σκοράρει ήδη 18 γκολ και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να σταματήσει το «κοντέρ».

🚨🇦🇷🇩🇪 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Nicolò Tresoldi, Germany U21’s number 9, is on Argentina national football team’s radar as they try to secure his international future 👀



⚠️ 21 y/o, born in Italy 🇮🇹, Argentine mother 🇦🇷, debuted in Hannover – eligible for THREE countries pic.twitter.com/cS2sNyNkl5 — 𝐓𝐰𝐚𝐠𝐢𝐫𝐮𝐦𝐮𝐤𝐢𝐳𝐚 𝐉𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 (@twagirumukiza_) March 31, 2026

Φυσικά, είναι το μεγαλύτερο «όπλο» της Γερμανίας Κ21, αφού έχει δει το όνομά του να είναι ψηλότερα από όλους στα προκριματικά στον πίνακα των σκόρερ!

Κι όμως, ο Νικολό Τρεσόλντι έχει σκοράρει στη διοργάνωση συνολικά έξι γκολ, πετυχαίνοντας ένα κάθε 76 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα, ήρθε στην Ελλάδα και με… φόρα, αφού απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία (27/03, 3-0) πέτυχε δύο τέρματα!

Από πίσω του με πέντε τέρματα είναι τρεις παίκτες με τον έναν εξ αυτών να είναι ο Γιώργος Κούτσιας.

Όπως καταλαβαίνει κανείς μιλάμε για τον πιο «λαμπερό» παίκτη της εθνικής Γερμανίας, καθώς διανύει μία εξαιρετική σεζόν. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος του;

Να «απειλήσει» την Εθνική Ελπίδων, που θα πρέπει να ρίξει το «βάρος» της, ώστε να τον… εξολοθρεύσει.