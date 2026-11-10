Τι ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την κλήση του Ηλία Κουτσουπιά και τη θέση που έχει μεγαλύτερη ανάγκη η Εθνική Ελλάδας.

Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε εν όψει των δύο τελευταίων παιχνιδιών για τη League A του Nations League, απέναντι σε Ολλανδία και Σερβία, με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ψάχνει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη συγκέντρωση της αποστολής, στο κανάλι της Εθνικής Ομάδας στο YouTube, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στα επερχόμενα παιχνίδια, αλλά και στην κλήση του Ηλία Κουτσουπιά, τον οποίο και παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό.

Πώς ο Κουτσουπιάς «έπεισε» τον Γιοβάνοβιτς Ο Ηλίας Κουτσουπιάς κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ανδρών. Πώς «έπεισε» τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς;

Τόνισε, μάλιστα, πως όταν πρόκειται για ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε θέσεις που έχει μεγαλύτερη ανάγκη η Εθνική, τότε εξετάζονται ακόμα περισσότερο.

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Αναλυτικά, όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το αν μπορεί να επαναλάβει το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με τα τέσσερα προηγούμενα ματς: «Μετά από τα τέσσερα πρώτα ματς, μας έμειναν αυτά τα δύο με Ολλανδία και Σερβία. Είμαστε σε μία πολύ καλή βαθμολογική θέση, όμως, έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα τελευταία αυτά δύο ματς. Δημιουργήσαμε στη διάρκεια των πρώτων αγώνων μία δυνατότητα να έχουμε ενδεχομένως πιο υψηλούς στόχους απ’ ότι περιμέναμε από το ξεκίνημα. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε καλά και ίσως ακόμα καλύτερα. Πλέον έχουμε μεγαλύτερες εμπειρίες, χωρίς να υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας. Να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι».

Για τον Ηλία Κουτσουπιά και τα νέα πρόσωπα στην εθνική: «Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν σε άλλες χώρες και τους παρακολουθούμε. Όταν είναι η ώρα να τους δούμε πολύ καλύτερα, όσον αφορά την παρουσία τους στην εθνική, θα το κάνουμε. Ιδιαίτερα σε κάποιες θέσεις που έχουμε παραπάνω ανάγκη. Είναι ένα παιδί που εδώ και αρκετό καιρό ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό. Βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Δικαιούται την ευκαιρία και γι’ αυτό είναι μαζί μας».