Η ενημέρωση της ΕΠΟ για την κλήρωση που «έρχεται» για την Εθνική Ελλάδας στο Nations League, για την πρώτη συμμετοχή της στη League A.

Η Εθνική Ελλάδας έχει εξασφαλίσει από τον Μάρτιο του 2025 τη συμμετοχή της στη League A του Nations League, όπου έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά από δύο διαδοχικές προκρίσεις.

Εκεί, δεδομένα θα βρει μεγαθήρια μπροστά της και θα δοκιμαστεί απέναντι στις καλύτερες εθνικές ομάδες της Ευρώπης, δείχνοντας πως και η ίδια έχει μία θέση στην ελίτ.

Το απόγευμα της Πέμπτης (12/02, 19:00) στις Βρυξέλλες, θα γίνει η κλήρωση από την οποία θα μάθει τους αντιπάλους της και τον όμιλο στον οποίο θα βρίσκεται, στη League A του Nations League.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Οι 54 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA που συμμετέχουν στο UEFA Nations League 2026-27 χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues), βάσει της λίστας κατάταξης (Access List).

Οι κληρώσεις των League A, B και C θα καθορίσουν τους τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Η κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία αντίπαλο από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας εκτός του δικού της και θα δώσει έξι αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας με καθεμία από τις τρεις αντιπάλους της. Η κλήρωση της League D καθορίζει δύο ομίλους των τριών ομάδων. Κάθε ομάδα δίνει τέσσερις αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας απέναντι στις άλλες δύο ομάδες του ομίλου.

Nations League A

Οι 16 ομάδες της League A χωρίζονται σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας (pot):

Γκρουπ δυναμικότητας – League A

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Pot 4: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων *

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028