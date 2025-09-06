Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέδειξε για άλλη μια φορά το ήθος του ως προπονητής, δείχνοντας τον σεβασμό που «τρέφει» για κάθε αντίπαλο, μέσα από τα λόγια του στη συνέντευξη Τύπου!

Η Εθνική Ελλάδας έχει κάνει… πάρτι, με το 5-1 (05/09) επί της Λευκορωσίας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όμως, σπεύδει να τους… προσγειώσει όλους στο έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά το φινάλε της πρεμιέρας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δέχθηκε μία ερώτηση, στην οποία η Λευκορωσία χαρακτηρίστηκε ως «ομάδα χαμηλού επιπέδου».

Τότε, ο Γιοβάνοβιτς, με μία συγκλονιστική απάντηση, ύψωσε «ασπίδα» και απέδειξε ξανά, πως σέβεται κάθε αντίπαλο.

Το χρέος, τα νέα δεδομένα & τα «κυκλωμένα» ματς Όσα άλλαξε το Δανία-Σκωτία (05/09, 0-0) και τα κομβικά ματς για την Εθνική Ελλάδας, που απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Ξέρετε που έχω παράπονο μόνο. Το ελληνικό κλασικό. Αν σας θυμίσω ότι η Ελλάδα πριν από 1,5 χρόνο ήταν στο ίδιο επίπεδο με τη Λευκορωσία. Θα σας πείραζε αν κάποιος έλεγε ότι η Ελλάδα ήταν χαμηλού επιπέδου;

Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα με σοβαρότητα να σεβόμαστε τους αντιπάλους, να σεβόμαστε και τον εαυτό μας. Στις εθνικές ομάδες παίζουν οι καλύτεροι παίκτες μιας χώρας. Το καλοκαίρι κερδίσαμε τη Σλοβακία στην Κρήτη σχετικά εύκολα και αυτή νίκησε τη Γερμανία.

Με νοιάζει να προετοιμαστούμε καλύτερα. Είναι ένας πολύ σοβαρός αντίπαλος η Δανία, έχει παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν υπάρχουν όμως εύκολα παιχνίδια.

Η «μαγεία» ενός 17χρονου wonderkid: Ο MVP Καρέτσας και η πρωτιά που ξεχωρίζει! Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε τα πάντα σωστά, απέναντι στη Λευκορωσία. Οι αριθμοί του επαληθεύουν γιατί αναδείχθηκε ως MVP, όμως μία πρωτιά αποδεικνύει, γιατί δεν είναι ένας «συνηθισμένος» παίκτης.

Θεωρώ ότι σαν ομάδα ήμασταν πιο υψηλού επιπέδου σε σχέση με τη Λευκορωσία. Φανταστείτε αν δεν νικούσαμε πόσο θα μας πλήγωνε αυτό το πράγμα. Κάναμε βήματα μπροστά, ανεβήκαμε στη League A του Nations League. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάποιον μεγάλο στόχο. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί με σεβασμό στον αντίπαλο.

Εύκολο είναι να έχουμε έναν θαυμασμό σαν λαός που μας διακρίνει, όμως έχουμε δύο ημέρες να προετοιμαστούμε για ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορώ να θεωρήσω χαμηλού επιπέδου τη Λευκορωσία. Εγώ ξέρω, όπως και οι παίκτες πόση ώρα περάσαμε αναλύοντας τον αντίπαλο, τη σημασία του παιχνιδιού.

Αν ήσασταν παρών μαζί μας θα πιστεύατε ότι παίζαμε με μια ομάδα πιο υψηλού επιπέδου από εμάς. Προετοιμαστήκαμε σοβαρά και θα κάνουμε το ίδιο και με τη Δανία. Δεν έχουμε φόβο απέναντί τους. Είμαστε καλή ομάδα, παίζουμε στην έδρα μας.

Θα μας χρειαστεί μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Υπήρχαν στιγμές που και σήμερα δεν αξίζει σχολιασμού μετά το 5-1.

Όμως επειδή προσπαθούμε να λειτουργήσουμε τέλεια, έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Ο αντίπαλος δεν το εκμεταλλεύτηκε, όμως υπήρχαν κενά όταν έγινε πάνω-κάτω το παιχνίδι. Υπήρχαν αρκετά κενά, μεγαλύτερες αποστάσεις από το φυσιολογικό.

Αυτό κόντρα στη Δανία που έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα θα μπορεί να μας κοστίσει».