Ο Κριστιάν Καρεμπέ «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, έχοντας στο πλάι του και έναν Έλληνα επιχειρηματία!

Ο Κριστιάν Καρεμπέ «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Μία είδηση, που έφερε στο «φως» της δημοσιότητας η «Gazzeta Dello Sport»!

Ο Γάλλος βετεράνος ποδοσφαιριστής αποφάσισε να «μπει» δυναμικά στην αγορά του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Κι αυτό, γιατί αγόρασε το 37.5% της Σανρεμέζε και έγινε ο αντιπρόεδρός της! Μιλάμε για μία ομάδα, που αυτή τη στιγμή ανήκει στην 4η κατηγορία και είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία.

Sanremese, nuovi soci e volto internazionale: Karembeu vice presidente, Issa advisor e legame con Monaco https://t.co/iod4VCaRGQ — SvSport (@SvSport1) December 18, 2025

Ποιο είναι το πιο αξιοσημείωτο αυτής της υπόθεσης; Πως ένας Έλληνας επένδυσε επίσης στον σύλλογο, που είναι στη γειτονική μας χώρα.

Ποιος είναι αυτός; Ο Θεόδωρος Ορνιθόπουλος, ο οποίος αγόρασε το 37.5% του κλαμπ, ενώ το υπόλοιπο 25% θα ανήκει στον Αλεσάντρο Μάζου, δηλαδή στον νυν πρόεδρο.

Ποιος είναι ο Έλληνας επιχειρηματίας, που μας απασχολεί τις τελευταίες ώρες και στα αθλητικά δρόμενα; Μιλάμε για τον σχεδιαστή και συνιδρυτή της γνωστής εταιρίας ρολογιών, Genius Watches!

Μάλιστα, ο αθλητικός διευθυντής στην ομάδα θα είναι ο Πιέρ Ίσα, ο οποίος, ήταν για δύο χρονιές αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, αλλά και ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ και του Ιωνικού.

Μάλλον, το νέο «άνοιγμα» του Κριστιάν Καρεμπέ δεν θα είναι τόσο δύσκολο, καθώς δίπλα του θα έχει δύο άτομα, που γνωρίζουν αρκετά καλά την Ελλάδα. Όπως ακριβώς και ο Γάλλος στρατηγός σύμβουλος του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο πρόεδρος της Σανρεμέζε, Αλεσάντρο Μάζου:

«Η νέα κατεύθυνση του συλλόγου είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Ορνιθόπουλος είναι μια βασική προσωπικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο, συνιδρυτής και σχεδιαστής της γνωστής μάρκας ρολογιών Genius Watches. Συναντήσαμε τον Καρεμπέ πριν από μερικούς μήνες. Εξέφρασε αμέσως ενδιαφέρον για το έργο. Αφού αναλύσαμε τις οικονομικές καταστάσεις και τη διοίκηση της εταιρείας, υπογράψαμε τη συμφωνία. Η ομάδα βρίσκεται στη Serie D εδώ και δέκα χρόνια και ο στόχος μας είναι να χτίσουμε μια σταθερή βάση και να στοχεύσουμε στο άλμα στις επαγγελματικές κατηγορίες».