Ο Τζέιμι Βάρντι, μετά από μία ολόκληρη ζωή στην Αγγλία και τη Λέστερ, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Κρεμονέζε.

Στα 38 του χρόνια και μετά από μία καριέρα ολόκληρη, στα αγγλικά γήπεδα κάθε κατηγορίας, ο Τζέιμι Βάρντι αποφάσισε να αλλάξει παραστάσεις.

Στο φινάλε του καλοκαιριού, έχοντας «κλείσει» το κεφάλαιο 13 ετών με τη Λέστερ, επέλεξε και επίσημα τον νέο σταθμό της καριέρας του: την Κρεμονέζε!

Μετά την άνοδό του στη Serie A, ο ιταλικός σύλλογος ενεργοποίησε μία «βόμβα» για τα δεδομένα του, αποκτώντας τον Τζέιμι Βάρντι.

Έναν από τους εμβληματικότερους και ικανότερους σκόρερ της Premier League τα τελευταία χρόνια, έστω κι αν έχει «κλείσει» τα 38 του χρόνια.

Άλλωστε, ο Άγγλος φορ είχε πολλές προτάσεις στα χέρια του, μεταξύ πολλών και από τη Ρέιντζερς, οπότε είναι τιμητικό το γεγονός πως επέλεξε την Κρεμονέζε.